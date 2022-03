Victoria Federica de Marichalar es ya uno de los rostros más conocidos y destacados del panorama nacional. La hija menor de la Infanta Elena ha sobrepasado a su hermano, Felipe Juan Froilán que, durante mucho tiempo, destacó por su actitud un tanto polémica y su afición a las fiestas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Froilán prefiere mantener un perfil bajo -lo que no le exime de estar en boca de todos de vez en cuando-. Frente a esto, Victoria se ha convertido en toda una influencer y su presencia pública es cada vez mayor. Algo que ha quedado sobradamente demostrado hace unos días, cuando ha concedido su primera entrevista a la revista Elle.

Un reportaje en el que la joven desvela algunos de los detalles hasta ahora desconocidos de su vida, como su bolso favorito, su comida predilecta o que lo primero que hace por las mañanas es dar gracias a Dios. Más allá de las declaraciones que ofrece la hija de la duquesa de Lugo, Victoria además posa como toda una top model, con diseños de firmas exclusivas. La nieta del Rey Juan Carlos deja patente su elegancia innata, que tiene mucho que ver con la familia de su padre, responsable de la metamorfosis de estilo de la Infanta Elena tras su compromiso. Aunque Victoria tiene varios rasgos que recuerdan a la familia de Borbón, es muy parecida a su abuela paterna, la que fuera condesa viuda de Ripalda. De hecho, ella misma ha revelado que tiene algunos tatuajes, en recuerdo de la madre de Jaime de Marichalar, pero también de la Infanta Elena y la Reina Sofía, a quienes considera ejemplos a seguir y fuentes de inspiración.

De la discreción a la exposición

Tal como ella misma revela en la entrevista, Victoria es una persona que desde su nacimiento ha estado muy expuesta, aunque son numerosos los secretos que no se conocen sobre ella: “quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad. Aunque no creo que necesite presentarme, sinceramente. Presentada ya estoy”, asegura en su conversación con la revista.

Unas declaraciones en las que la joven reflexiona sobre el Rey Juan Carlos, a quien considera su persona favorita, pero también de la influencia en su vida de su madre, sus dos abuelas y su padre.

A pesar de que la separación de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar supuso un importante cambio tanto para ella como para su hermano, ha sabido mantener una relación muy especial con ambos. De su madre, no solo ha heredado su pasión por la equitación, sino que también es un referente para ella. Han sido muchas las ocasiones en las que hemos visto a Victoria en compañía de doña Elena, su hermano y el Rey Juan Carlos y hasta hace poco convivía con ella. Es más incluso la duquesa de Lugo ha influido en el estilo de su hija, como en su manera de peinarse o maquillarse de forma sutil, aunque en este aspecto, sin duda, ha sido su padre el que más influjo ha tenido en la joven.

De la misma manera que ocurrió con la Infanta Elena que, a raíz de su matrimonio se convirtió en una de las mujeres más elegantes del país, también en Victoria se nota la influencia de su padre, que sigue estando muy vinculado al sector de la moda. Victoria ha acompañado en varias ocasiones a Jaime de Marichalar a citas relacionadas con esta industria, como desfiles en París, algunos de manera reciente. No obstante, hay que tener en cuenta también que doña Elena es responsable de que Lorenzo Caprile haya sido el artífice de algunos de sus looks más destacados.

Más allá de esto, es imposible obviar el parecido entre la hija de la duquesa de Lugo y su abuela paterna, Concepción Sáenz de Tejada. Una mujer fuerte y valiente que siempre destacó por su elegancia innata y su porte aristocrático. Precisamente de ella conserva algunas piezas, como un bolso vintage de Chanel que se ha convertido en su favorito, según ella misma ha confesado.

En un momento en el que Victoria ha pasado a ser una de las figuras más destacadas del panorama nacional es importante recordar su herencia a todos los niveles. Una joven con un futuro prometedor que es el resultado de la fusión perfecta de los rasgos más destacados de las personas más relevantes de su entorno.