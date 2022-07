Georgina Rodríguez se reencuentra con Belén Esteban y paralizan el concierto de Rosalía en Madrid

Con motivo de las vacaciones de verano, Georgina Rodríguez no ha querido desaprovechar la oportunidad de reencontrarse con los suyos en Madrid. La pareja de Cristiano Ronaldo se ha convertido en el centro de todas las miradas a su llegada al WiZink Center de Madrid para ver el concierto de Rosalía, en el cual estuvo acompañada nada más y nada menos que por tres de sus hijos.

En torno a las 20:00 horas de la tarde, la hispanoargentina se presentó en el recinto madrileño para dar comienzo a una de las noches más destacadas del panorama musical. Cuando se bajó del autobús que la transportaba junto a los pequeños, todas las miradas se posaron sobre su persona, desatando un furor en las inmediaciones del espacio que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación. Tal fue el apoyo que recibió, que apenas pudo contestar a los reporteros allí presentes sobre cómo estaba viviendo su día a día a raíz de la fatídica pérdida de uno de sus bebés durante el parto. La influencer únicamente pudo aclarar lo mucho que le gusta la cantante catalana, razón por la que no ha querido perderse una de sus paradas durante su gira Motomami World Tour. Por otro lado, la de Jaca también admitió el buen estado de salud en el que se encuentra su pequeña Bella Esmeralda tan solo unos meses después de su nacimiento.

Pero la de Georgina no sería la única llegada destacada a la actuación de Rosalía. Como no podía ser de otra manera, y dada su amistad con la intérprete de Malamente, Belén Esteban fue otra de las espectadoras que no quisieron perderse su show en el WiZink Center. Ayudada por muletas y en buena compañía, la colaboradora de Sálvame no tuvo reparo en adentrarse en el bullicio propio de la cita para apoyar a su amiga en su llegada a Madrid, aprovechando también para hablar con los periodistas allí presentes sobre su estado de ánimo y asegurando que está “bien y contenta porque la pierna está mejor”. Y es que, según ella misma, ahora es cuando “está empezando a vivir” después de su fatídica caída en pleno directo de Sálvame, por la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a consecuencia de una fractura de tibia y peroné. De hecho, esta ha sido su primera salida pública, y qué mejor manera de retomar la rutina que bailando al son de Rosalía algunos de sus temas más emblemáticos. Por otro lado, y demostrando una vez más el amor que siente por su esposa, Miguel Marcos también acudió al recinto para ver en primera persona el concierto de la barcelonesa, cumpliendo así el sueño de Belén Esteban mientras daba las gracias a todos los comunicadores por haber mantenido cierta preocupación por la colaboradora desde que tuvo lugar su ingreso hospitalario.

Entre los numerosos rostros conocidos que acudieron al concierto de Rosalía en Madrid también estaba Joaquín Cortés, que como gran admirador de la cantante no dudó en elogiarla por su incesante recorrido en el mundo musical, al igual que Ion Aramendi, Marc Márquez o Aless Gibaja.