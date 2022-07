Belén Esteban lo ha vuelto a hacer. La colaboradora de Sálvame se ha hecho viral gracias a Chiara Ferragni. La conocida influencer italiana, que reúne más de 27 millones de seguidores en Instagram y más de 5 en TikTok, ha hecho un vídeo que ha corrido como la pólvora a través de la Red. Ha sido a través de la red social de origen chino donde la empresaria ha imitado a Belén con una de sus míticas frases. “¿Perdona? ¿Perdona? ¿Estamos locos?”, se le escucha decir en palabras de la de Paracuellos a Ferragni.

La breve pieza audiovisual, que tan solo dura unos segundos, ha llegado hasta la contertuliana, que no ha dudado en compartirla en su perfil. Es necesario mencionar que, Belén Esteban se ha convertido con el paso de los años en uno de los personajes más queridos de la televisión, gracias a su desparpajo y naturalidad ante las cámaras.

En estos momentos, Belén continúa centrada en su recuperación, ya que fue operada tras su aparatosa caída en directo mientras se encontraba trabajando en Sálvame. Ocurrió el pasado 25 de abril y desde entonces, lleva alejada de la televisión, ya que se encuentra en plena rehabilitación. De hecho, hace tan solo unos días compartía su último parte de salud. “Con mi fisio Vicky poco a poco después de 63 días. Todavía queda, pero lo voy a conseguir”, escribió muy emocionada en un post en el que aparecía dando sus primeros pasos tras el incidente que la apartó de manera temporal de la pequeña pantalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Pese al bajón anímico que le produjo esta situación, Belén Esteban quiso agradecer todo el cariño recibido. “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp. Quiero dar las GRACIAS a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista) , Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño”, dijo en su cuenta de Instagram.

“El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en el quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien”, indicó.