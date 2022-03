Fedez, marido de Chiara Ferragni, confiesa que padece cáncer de páncreas

Mal momento para Fedez y Chiara Ferragni. Era hace tan solo una semana cuando el rapero comunicaba a través de sus redes sociales que le habían detectado “un problema de salud grave” por el cual permanecía verdaderamente preocupado. Un durísimo varapalo del cual ha sido ahora cuando ha podido saber el diagnóstico real, compartiéndolo con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram.

Ataviado con una bata blanca en una habitación de un centro médico, Fedez posaba en una imagen cargada de significado: “La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino de páncreas”, comenzaba explicando en su post. Pero su testimonio no quedó ahí, y el italiano quiso dar más detalles sobre cómo había sido el proceso hospitalario en el que había estado envuelto: “Este cáncer es uno de esos que si no lo coges a tiempo no es un cohabitante agradable para tener dentro de tu cuerpo”, desvelaba, dejando entrever que aún le queda “un camino importante por recorrer” hasta liberarse plenamente de este inesperado tumor. No obstante, el marido de Chiara Ferragni ya ha dado el primer paso en su cura, que no ha sido otro que someterse a una larga operación: “Tuve que someterme a una operación de 6 horas para extirparme parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la operación estoy bien y deseando volver a casa con mis hijos. Tardará un tiempo”, apuntaba.

Para poner fin a su mensaje, el artista quiso agradecer a todos aquellos sanitarios que le habían ayudado durante estos días a salir adelante y a mejorar tanto física como anímicamente: “Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. También un enorme agradecimiento por todos los mensajes de apoyo y positividad que me habéis enviado”, sentenciaba, en el pie de unas fotos en las que dejaba claro que sus mayores apoyos en esta batalla han sido su esposa y sus dos hijos, especialmente el mayor, Leonne, que protagonizó un vídeo en el que mandaba ánimo a su padre y le deseaba una “pronta recuperación” para “poder jugar juntos” cuanto antes.

Por su parte, Ferragni también ha compartido una foto con su marido en sus redes sociales para explicar a sus seguidores cómo ha vivido estos difíciles momentos: “Esta foto fue tomada el lunes por la tarde en el hospital, el día antes de su delicada operación de páncreas. Teníamos miedo por todo: su diagnóstico, su operación, su recuperación, nuestra vida y la de nuestra familia. La operación del martes salió bien, y ahora se está recuperando y esperemos que esto sólo sea un mal recuerdo que nos enseñó, una vez más, la importancia de disfrutar de la vida al máximo, cada día. Gracias a todas las personas que nos hicieron sentir su cariño, nos tendieron la mano y rezaron por nosotros, nos dio mucha fuerza”, señalaba, mostrándose visiblemente preocupada por cómo afrontará Fedez los próximos días y por que su recuperación tenga lugar lo más rápido posible.