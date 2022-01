Las rebajas de otoño-invierno 2022 han llegado pisando fuerte. Año tras año, miles de ciudadanos aguardan la llegada del mes de enero para aumentar su fondo de armario y aprovechar los descuentos propios de la fecha. Unas disminuciones en los precios iniciales de los productos que con el paso de las temporadas han ido adelantándose hasta llegar a producirse antes del famoso día de Reyes.

Dentro de las prendas más populares de esta época están todas aquellas que integran el tejido polipiel. Ya sea en chaquetas, en pantalones o incluso en tops, el cuero se ha convertido en la opción idónea tanto si queremos conseguir un look más elegante como más informal. Es por ello que Chiara Ferragni ha querido sumarse a esta tendencia y convertirla en uno de sus must have de cara a las bajas temperaturas, escogiendo unos leggins de vinilo como grandes aliados para uno de sus viajes a la nieve. En un carrusel de imágenes en Suiza, llamaba especialmente la atención uno de los outfits elegidos por la influencer italiana, especialmente la parte inferior. Y es que esta prenda de ropa está a nuestro alcance más que nunca, y su precio te sorprenderá.

Los famosos leggins de vinilo en color camel de la esposa de Fedez han pasado a ser una de las opciones de mayor reclamo de las rebajas. Pero, ¡no te preocupes! Ahora pueden ser tuyos por un precio inferior al que esperas, y es que Inditex se ha puesto de nuevo manos a la obra para crear alternativas con las que encandilar a su clientela durante los meses invernales. Concretamente, ha sido el equipo de Pull&Bear el que ha creado un pantalón skinny vinilo en tono toffe, que aunque a priori costaba 19,99€ ahora ha sido notablemente rebajado y puedes encontrarlo tanto en página web como en tienda por tan solo 12,99€. Además, la marca se ha centrado en todos los gustos y también ha sacado a la luz estos pantalones en color rojo y negro.

Aún así, si estos pantalones no te convencen y prefieres unos que se ajusten a tu figura pero mantengan la parte inferior más amplia, también tenemos la solución. En Asos las rebajas siguen estando en su punto álgido, de tal manera que la firma First Distraction The Label ha reducido el precio de unos pantalones marrón chocolate de vinilo y han pasado de valer 69,99€ a estar puestos en venta por tan solo 44,99€. Por si fuera poco, aún estás de suerte y estos leggins están disponibles en todas las tallas por el precio mencionado previamente, pero, ¡no te descuides y mételos en tu cesta antes de que se agoten!

Si eres de las que prefieren falda en vez de pantalón, Asos también ofrece opciones que podrían gustarte. Una de ellas es una falda midi de vinilo con cremallera en color tostado de Missguided, la cual ha reducido su precio hasta en un 56% y a día de hoy está disponible en la página web por 16,99€.