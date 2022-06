Belén Esteban comienza a ver la luz al final del túnel. La colaboradora lleva alejada de la televisión desde hace varias semanas debido a la caída que sufrió mientras trabajaba una de sus tardes habituales en Sálvame. Fue el pasado 25 de abril cuando la de Paracuellos vio truncado sus próximos meses. Después de realizar una prueba en la que tenía que permanecer junto a Lydia Lozano, ambas colgadas en una barra de fuerza hasta que no aguantaran más, Belén apoyó mal el pie y tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital para que pudieran así valorar el daño del incidente que provocó sus lágrimas, pero también su impotencia.

Tras la aparatosa caída, Esteban optó por la ley del silencio porque no se encontraba bien, ni física ni mentalmente. Sí que agradeció las muestras de cariño recibidas, pero estuvo días tratando de asimilar la situación. Cuando se cumplen dos meses de aquel momento, la ganadora de Gran Hermano VIP ha compartido vía Instagram unos stories y una publicación con la que confirma la gran mejoría de su lesión.



De hecho, se puede ver en un clip que dura tan solo 14 segundo cómo Belén Esteban camina lentamente al lado de su fisioterapeuta mientras suena el mítico himno de We Are The Champions de Queen. “Después de 63 días este es mi día a día. Hoy con mi fisio Vicky, de lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida”, ha comentado feliz por los buenos resultados que está obteniendo. Ataviada en un look casual compuesto por un chándal negro y blanco y una coleta, la madre de Andrea Janeiro se ha mostrado de lo más positiva. “Todavía queda, pero lo voy a conseguir”, ha indicado feliz.

De esta manera, comienza la esperada cuenta atrás para que pueda incorporarse lo antes posible a las tardes de Sálvame para poder continuar comentando la crónica social de nuestro país junto a sus compañeros, quienes no ven la hora de poder tener a Belén en el plató que ameniza las tardes de diario en Telecinco.

El mensaje de agradecimiento de Belén Esteban

Cuando ya se encontró con fuerzas después de haber sido intervenida por el accidente sufrido en directo en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban publicó un post a modo de agradecimiento por el trato recibido. “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonad por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp. Quiero dar las gracias a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista), Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño”, comenzó diciendo en una publicación en la que aparecía desde la tranquilidad de su hogar sentada en un sofá luciendo una férula.

“El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en el quirófano porque me tenían que sedar”, explicó con todo lujo de detalles sobre su intervención.