El pasado mes de abril Belén Esteban sufrió un duro revés cuando se produjo en directo la caída en la que se fracturó la tibia y el peroné. Motivo por el cual ha estado alejada de la televisión, ya que tuvo que ser operada para después seguir unas pautas para su recuperación. En los primeros días tras lo ocurrido, la de Paracuellos sufrió un considerable bajón anímico, pero con el paso de los días fue recuperando la alegría que tanto la caracteriza. Este viernes, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP ha retomado su rutina de trabajo y ha sido la invitada de excepción al Deluxe.

Esta visita al plató donde ha sido recibida por sus compañeros con un cálido aplauso ha llegado unos días después de que se dejara ver en el primer concierto que dio Rosalía en su nueva gira en Madrid, que tuvo lugar en el emblemático WiZink Center. Una vez más, Belén ha hecho gala de su sinceridad y se ha abierto en canal, ya que ha revelado que ha tenido que pasar más veces por el quirófano y no solo por la fractura de tibia y peroné. “He pasado por quirófano cinco veces”, ha admitido

Esteban acudió a una revisión ginecológica y vieron que tenía el endometrio más grande de lo que lo tenía que tener. “A mi madre y a mis hermanos les pido perdón porque no lo sabían. Solo los sabíamos las personas que vivíamos en nuestra casa. Me ha pasado algo que no he contado porque ayer me dieron los resultados y no me quería adelantar (…). Desde hace un par de años me salen unos bultos en el pecho. El 6 de julio me tocaba mi revisión de pecho. Me tocaba la mamografía y los bultitos lo sigo teniendo, pero no tengo peligro. Me hacen una citología y da correcta. Pero me hace una ecografía vaginal y ahí ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual. Mi ginecóloga me lo dijo y dije uy aquí hay algo que no está bien, yo notaba que algo pasaba», ha contado a la vez que ha indicado que tuvieron que hacerla una biopsia urgente debido a un sangrado.

La colaboradora ha explicado que tuvo que entrar en el quirófano un sábado y que estuvo acompañada por su marido, Miguel Marcos. «Me senté con un miedo que te mueres, estuve dos horas en el quirófano. Me quitaron un pólipo que tenía, me limpiaron y ayer me dieron el resultado», ha confesado. “Es benigno y voy a estar un tiempo con cosas de desarreglos de mujeres que tenemos, pero lo quiero contar porque no quiero que ser ejemplo de nadie, pero quiero decir a todo el mundo que las mujeres se tienen que hacer sus revisiones porque hubiera sido peor. Que no tengan miedos porque los médicos nos ayudan mucho y debemos tener confianza, cosa que yo no tenía», ha admitido después de llevarse este susto que, afortunadamente ha quedado en eso.

Por otro lado, Belén Esteban ha contado si desde Ubrique se han puesto en contacto con ella tras la caída. “¿Que si han preguntado por mí? Sí. ¿Que si se han preocupado? Sí”, ha respondido Belén. “No me han preguntado por mí directamente ni voy a decir quiénes se han preocupado, pero sí que lo han hecho” (…) Igual que he hablado mal de Jesús en otros sentidos, esta vez quiero decir que estoy muy contenta de cómo está la situación con la persona que tiene que estar”, ha finalizado sin querer entrar en muchos más detalles.