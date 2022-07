Belén Esteban se moja sobre el aterrizaje de Rocío Carrasco en Telecinco

Belén Esteban no olvidará aquel fatídico 25 de abril. La colaboradora se caía bruscamente en pleno directo durante la emisión de Sálvame. Un desafortunado incidente que la tiene apartada de la televisión desde entonces. Motivo también por el que ha estado baja de ánimos, aunque con el paso de los días ha ido recuperando ese humor que tanto la caracteriza. Y, eso no es todo, porque su recuperación va cada vez mejor. Sin ir más lejos, el pasado martes acudió con la mejor de sus sonrisas al concierto que dio Rosalía en el WiZink Center de Madrid.

Tan solo unas horas después, salía a la luz una entrevista en exclusiva que realizó en la revista Semana. Fue entonces, cuando la de Paracuellos terminó de sincerarse sobre cómo lo ha estado pasando todo este tiempo en el que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. No solo habló de su experiencia tras fracturarse la tibia y el peroné, sino que se mojó sobre el aterrizaje de Rocío Carrasco en Telecinco.

«Está claro que nos ha perjudicado», comentó muy sincera. También, añadió que era necesario escuchar el relato de la hija de Rocío Jurado, ya que hasta ahora “solo se conocía una versión”. La contertuliana opinó también que: «Antonio David me contó cosas que luego he visto que no eran ciertas, pero también hay cosas de ella [de Rocío Carrasco] que no me parecen bien».

La conocida por todos como ‘la princesa del pueblo’ aprovechó la ocasión para desmentir que su alineación con Rocío se ha producido porque la empresaria le ha retirado la demanda por revelación de información privada. De hecho, Belén indicó que esa demanda interpuesta en 2021 sigue vigente. «A mí no me ha quitado ninguna demanda», confesó. «Si ella considera que me tiene que demandar, lo respeto. Lo que no respeto es que a mí me han puesto verde porque supuestamente me había quitado la demanda y por eso le mostré mi apoyo y no es así», continuó.

Por otro lado, más allá de la crisis de audiencia que está sufriendo Sálvame, Belén Esteban aseguró que el formato capitaneado por Jorge Javier Vázquez continuará en antena. «Ya te digo yo que va a continuar. Queda Sálvame para rato. Durante 13 años hemos sido líderes de audiencia y cada día seguimos luchando por continuar así», finalizó.

Una vez más, Esteban ha hecho gala de su sinceridad en una entrevista que, desde luego no ha pasado desapercibida, ya que es una de las colaboradoras de televisión que no tiene miedo a dar su opinión en relación a cualquier tema por el que se le pregunte. Virtud de la empresaria que siempre ha sido aplaudida por el público.