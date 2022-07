La simbología que hay detrás de los looks de Rocío Carrasco: hablamos con la estilista, Ángela Porras

En marzo de 2021 la vida de Rocío Carrasco daba un giro de 180 grados. La hija de Rocío Jurado daba un paso al frente después de mantenerse alejada del foco mediático durante dos décadas. Su reaparición hizo historia de la televisión junto a su propia docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Después, continuó con este paso al frente para dar su versión de una historia que parecía no tener fin. Además de la importancia de sus declaraciones, hay unos detalles que, desde luego, no han pasado desapercibidos y son los colores por los que ha ido apostando durante esta nueva andadura en televisión.

Desde Look nos hemos puesto en contacto con Ángela Porras, fundadora de Closet Detox y estilista para que nos revele las claves de los tonos por los que se ha decantado Rocío Carrasco en sus apariciones públicas. En la primera entrega de su docu-serie, Rocío apareció con un llamativo traje fucsia compuesto por dos piezas, una blazer con hombreras marcadas y un pantalón tipo flare. “En la primera parte, como es un tema muy serio lo que trata, ella decidió utilizar colores más oscuros, para así dar seriedad al tema, ya que era muy duro lo que estaba contando”, nos explica Ángela Porras. En esta intervención, Rocío Carrasco combinó estas prendas con un top en color negro. «El negro, también está muy relacionado con ese dolor o sufrimiento que ha vivido», añade la estilista. Además, Ángela, nos indica que todos los looks escogidos “están muy pensados, tanto el diseño como la forma». «En primer lugar, el traje de chaqueta y pantalón le aporta una imagen de poder y fuerza, las hombreras y estructura de la chaqueta sugieren seguridad y credibilidad, una imagen empoderada que la respaldaba para contar su duro testimonio», nos explica la fundadora de Closet Detox.

Después de su primera reaparición, la hija de la cantante continuó haciendo otro tipo de apariciones públicas. La entrevista final del documental, el especial El último viaje de Rocío, Montealto y, por último, la segunda parte, En el nombre de Rocío. Durante este recorrido televisivo, se ha podido ver cómo Rocío ha pasado de lucir colores más potentes hasta llegar a una gama de claros.

«Algo a destacar en sus siguientes apariciones, son los tejidos, mucho más fluidos y ligeros, prendas con caída y menos estructuradas, que le dan una imagen más tranquila, relajada y cercana, que generan sensación de calma y libertad. En cuanto a los colores la vemos con tonalidades mas suaves como el rosa y naranja y mucho mas claros y luminosos como el blanco y el beige. Estos dos últimos son sinónimo de paz, armonía, limpieza, claridad, con lo cual le ayudan a trasmitir una imagen de cambio, transformación o renacimiento», nos comenta Ángela Porras.

Ha sido en la nueva entrega de su propio documental donde ha reaparecido teniendo en cuenta que el beige ha sido el tono protagonista, incluida su visita al plató. «Esta nueva elección de colores quieren reflejar un mensaje muy claro, el de que ahora ya está tranquila, en paz y calma. Al final, los colores claros transmiten eso», nos explica la experta. «Al apostar por esta gama de colores, Rocío transmite también armonía y cercanía con su relato. Es una forma también, de decir que se ha liberado», nos continúa detallando Ángela Porras, estilista y fundadora de Closet Detox.

«Los colores nos transmiten emociones y sensaciones. Por esta

razón, el color es una herramienta esencial y un elemento muy importante en el trabajo de un asesor de imagen o estilista, ya que con ellos logramos comunicar la imagen o el mensaje que deseamos dar. Por supuesto, los colores y looks de Roció Carrasco en sus ultimas apariciones

televisivas no están elegidas al azar, ya que no solo quiere mandar un mensaje con sus palabras, sino también con su imagen, por eso, tanto en su documental como en sus ultimas apariciones la vemos muy diferente», nos cuenta Ángela sobre el notable cambio estilístico de Rocío Carrasco.

Además, la experta, también nos recalca la importancia de su aparente cambio de look. De lucir una larga melena rizada a un corte radical. «Refleja una mujer nueva, segura y completamente renovada», finaliza Porras. De esta manera, la experta ha analizado los estilismos más iconicos que ha ido llevando Rocío Carrasco desde que volvió a la esfera pública y, es que tanto la elección de la ropa como los colores, también transmiten mensajes como los que acaba de descifrar Ángela en exclusiva para Look.