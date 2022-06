Nuevo varapalo judicial para Rocío Carrasco en medio de su etapa personal más feliz

Como cada miércoles, el panorama social se ha llenado de revistas cargadas de la actualidad más candente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión, lo que más ha llamado la atención es el nuevo revés judicial de Rocío Carrasco. Y es que, justo cuando la hija de la más grande se encuentra inmersa en la plena emisión de su segunda docuserie En el nombre de Rocío, ha salido a la luz un nuevo drama jurídico que pondría contra las cuerdas a la ex de Antonio David Flores con respecto a su hijo menor.

Al parecer y en los próximos días, Rocío Carrasco tendrá que ir a juicio con David Flores por el impago de la pensión obligada a pagar desde el año 2018. Una querella impuesta por el joven para la que su progenitora presentó un recurso que ha podido saberse que ha sido desestimado, teniendo que responder ante el juez por el impago de estos subsidios y que sea el letrado quien tenga la última palabra con respecto a una batalla familiar que parece no cesar pese al paso del tiempo.

El nuevo número de Semana ha sido el encargado de desvelar algunos detalles inéditos sobre este asunto jurídico. La abogada de David Flores defiende que, aunque éste sea mayor de edad y viva con su padre, es “económicamente dependiente”, razón por la que Rocío Carrasco tendría que abonarle 200 euros al mes como pensión de alimentos. Un pago que la pareja de Fidel Albiac nunca habría llevado a cabo y por el que Antonio David interpuso una querella por impago de pensiones el pasado 1 de marzo, siendo posteriormente citado a declarar como testigo.

De esta manera, y pese a los intentos de apelación por parte de la hija de la Jurado, el medio citado ha asegurado que los magistrados opinan que Rocío ha “incumplido desde el principio” su obligación de alimentar a su hijo. Pero sea como fuere, lo cierto es que madre e hijo tendrán que verse las caras en los juzgados para defender sus respectivas verdades y dejar la resolución final en manos de la Justicia, que será la que dé un veredicto final para poner fin a la polémica.

David Flores contra su madre

En septiembre de 2021, el hermano de Rocío Flores daba un paso al frente que suponía un antes y un después en su relación con su madre. Este no es otro que la petición para que su progenitora fuera condenada a un año de cárcel, además de pagarle 15.000 euros de indemnización por impago de la pensión. Un testimonio por el que la jueza otorgaba toda la razón al joven, algo con lo que no estaba muy de acuerdo la ex del exguardia civil y por lo que presentó un recurso que ahora ha sido desestimado.

A raíz de este suceso, han sido varias las apariciones públicas en las que Rocío Carrasco se ha mostrado visiblemente dolida por todo lo acontecido, habiendo tenido oportunidad de ver a su hijo pequeño únicamente a través de sus encontronazos en los juzgados.