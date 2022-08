Belén Esteban y la incógnita de uno de los días más felices de su vida

El nombre de Belén Esteban ha vuelto a sonar con fuerza en la actualidad. Después de una aparatosa caída que le hizo alejarse de la televisión durante unos meses, la tertuliana ha retomado su rutina y su presencia en las redes sociales con la mejor de sus sonrisas. Y es que, aunque no ha sido fácil la operación de tibia y peroné a la que ha tenido que someterse y su posterior recuperación, parece que el karma le está devolviendo ese positivismo del que siempre ha fardado tener. Así lo ha hecho saber ella misma a su más de un millón de seguidores, compartiendo un misterioso stories en Instagram en el que ha dejado claro que la felicidad ha vuelto a apoderarse de ella.

“Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida…”, ha escrito con un fondo rosa y acompañando el texto de la canción Baby de Justin Bieber, lo que podría significar que la buena noticia podría tener algo que ver con su hija Andrea, que en más de una ocasión se ha declarado fan incondicional del estadounidense. Tanto es así que, en 2017, la joven fue una de las privilegiadas en conocerle personalmente en El Hormiguero, llegando incluso a cogerle de la mano cuando el canadiense se acercó al público. Y es que, gracias a los contactos de su madre, Andrea siempre ha podido ver y saludar en persona a su ídolo en cada una de las ocasiones que el cantante ha pisado nuestro país, por lo que todo apunta a que esa noticia tan feliz que Belén ha dejado en el aire estaría relacionada con su pequeña.

Esta primera opción sería la más viable, puesto que hace tan solo dos días el intérprete de Love Yourself anunció que, tras sufrir una parálisis facial, retomará su gira mundial el próximo 31 de julio con un concierto en el Lucca Summer Festival en Italia, pasando por España el próximo enero: el 23 en Madrid y el 25 en Barcelona. Una nueva oportunidad para que la hija de ‘la princesa del pueblo’ se reencuentre con su ídolo. Sin embargo, no queda descartada la opción de que la televisiva esté embarazada, pues el título de la canción deja en el aire muchas especulaciones. Además, fue ella misma quien confesó el pasado mes de marzo que no cierra la puerta a ser madre por segunda vez: “Lo hemos intentado de manera natural, pero no lo hemos conseguido. Estoy perezosilla. No es una cosa que me quite el sueño, aunque lo sigo intentando”. ¿Estará Belen Esteban esperando un bebé o el día más feliz de su vida nada tendrá que ver con su maternidad? Sea como fuere, habrá que esperar a ver cuál es el motivo por el que la colaboradora de Telecinco estaría tan feliz, quién le habría devuelto la sonrisa después de unos meses bastante complicados.

En el punto de mira

Un misterio que llega justo cuando la televisiva se ha visto envuelta en un escándalo en torno a su marca Sabores de la Esteban. Hace tan solo unas semanas, la Organización de Consumidores y Usuarios publicó un informe sobre el gazpacho de la marca de la colaboradora de Telecinco, otorgándole únicamente 61 puntos y la etiqueta de “calidad media” al producto estrella. Una valoración que no sentó nada bien a la tertuliana, que quiso denunciar públicamente que sus productos alimenticios estaban siendo víctimas de “un chantaje”. Tal y como ella misma confesó, la organización sin ánimo de lucro estaría cargando contra ella sin motivo: “Hay una campaña para perjudicar mis productos y me parece vergonzoso, pero lo que no va a hacer Sabores de la Esteban es pagar dinero para que se hable bien de sus productos. Belén Esteban no va a pagar chantajes”. Unas polémicas palabras que no pasaron desapercibidas por la OCU, que quiso pronunciarse y zanjar el asunto: “No nos damos por aludidos. Por supuesto que jamás hemos cobrado a nadie por una buena nota. Nosotros hacemos los rankings a petición de los consumidores, porque los gazpachos y los salmorejos son productos muy demandados en verano y nos basamos en análisis independientes, neutrales y objetivos hechos en laboratorios”.