Han pasado 24 horas desde que Belén Esteban viviera uno de los momentos más angustiosos en lo que lleva en televisión. La de Paracuellos se encontraba en el plató de Sálvame haciendo un reto con una barra de fuerza junto a Lydia Lozano, imitando así las pruebas que realizan los concursantes de Supervivientes. Sin embargo, la colaboradora apoyó mal el pie durante el reto, lo que provocó una aparatosa caída. “Me he roto el tobillo”, gritaba con dolor y entre lágrimas. Inmediatamente fue atendida por dos sanitarias que acudieron en su ayuda. Finalmente, tuvo que ser trasladada al hospital para valorar el daño que se había provocado.

Después de la tormenta llega la calma y Belén se encuentra en la tranquilidad de su hogar, reposando para seguir las indicaciones médicas para poder recuperarse lo antes posible y volver a su puesto de trabajo. Este martes Jorge Javier Vázquez y ha dado un último parte sobre su fatídica caída de su compañera. Belén no ha entrado en directo porque no se encuentra bien anímicamente y, es por eso por lo que el de Badalona ha revelado cómo está un día después.



«Lo que nos pensábamos que iba a ser una cosa como muy lejana no va a ser así…», ha comenzado diciendo Jorge ante la atenta mirada de los contertulianos que se encontraban en ese momento en el plató. «Al final los médicos han decidido operar a Belén», ha indicado. De esta manera, Belén Esteban tendrá que someterse a una intervención que tiene previsto ser a lo largo de esta semana, tal y como ha dado a conocer el autor de La vida iba en serio. «La operación va a ser inminente, probablemente esta semana», ha añadido. «En conversación con este programa, Belén está emocionalmente mal, absolutamente devastada. No ha podido dormir en su cama porque no ha podido subir las escaleras. Ha tenido que dormir en el sillón de la planta baja», ha finalizado Jorge Javier Vázquez, quien también ha puntualizado que la empresaria no está cogiendo el teléfono a nadie porque no se encuentra bien.

Minutos antes de que el hilo conductor del formato de Telecinco anunciara este parte sobre Belén, era la propia protagonsitas de esta historia quien agradecía a través de las redes sociales el cariño recibido en las últimas horas. «Muchas gracias a todo el mundo por los WhatsApp y llamadas de teléfonol. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y no coja el teléfono, pero no estoy con mucho ánimo. Quiero deciros que gracias por vuestro cariño», explicaba la presentadora.

Fue nada más marcharse Esteban al centro sanitario cuando el programa explicaba que ya había un diagnóstico claro. “Se ha roto la tibia y el peroné. La buena noticia es que no va a tener que ser operada, pero va a tener que estar inmovilizada en unas 6 u 8 semanas, más o menos”, comentaban. «Está en las mejores manos, está con los mejores médicos. Tranquilidad a su familia, amigos y a vosotros en plató”, zanjaban.