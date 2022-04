Belén Esteban y su cita ‘fallida’ con el Rey Juan Carlos en Abu Dabi

Después de unos merecidos días de descanso, Belén Esteban ha vuelto a su puesto de trabajo en Sálvame, como viene siendo habitual, ya que forma parte del grupo de colaboradores estrella del espacio encabezado por Jorge Javier Vázquez. Uno de los temas que se han tratado en el formato ha sido el de la instantánea del rey emérito junto a sus hijas, Cristina y Elena y sus cinco de sus nietos en Abu Dabi. Estampa que, desde luego no ha pasado desapercibida en las últimas horas.

Haciendo gala de su sinceridad, la de Paracuellos no ha dudado en dar su opinión sobre el que fuera Rey de España. “El Rey ha hecho muchas cosas buenas y es verdad que también ha hecho malas y si las ha hecho que se le juzgue, pero hasta día de hoy es que le han quitado la imputación», ha indicado sin tapujos. Eso no ha sido todo porque, además ha sorprendido con unas impactantes declaraciones sobre la relación entre el Rey Felipe VI y su padre. «Sí, el Rey habla con Juan Carlos, tengo gente que habla con el rey Juan Carlos”, ha dicho muy segura sin querer revelar la fuente.

Ha sido entonces, cuando Belén ha revelado en exclusiva y en pleno directo, que durante su estancia en los Emiratos Árabes -viaje que realizó por motivos de negocios-, quiso tener un encuentro con don Juan Carlos. “Cuando estuve en Dubái quise ir a verle y me puse en contacto con una persona que quiero muchísimo y afirmo», ha expresado dejando atónitos a los presentes en el plató de Mediaset. “En esos días él no estaba ahí. Pero a mí me hubiera gustado tener una conversación con el Rey Juan Carlos. Lo que le hubiera dicho me lo quedo para mí”, ha continuado explicando dejando claro que la cita «no me la negó».

Sobre la relación que mantiene el rey emérito con la Reina Sofía, la colaboradora de televisión, también se ha pronunciado. «El rey emérito donJuan Carlos y la Reina Sofía, de vez en cuando hablan. No voy a decir nada más. No hablan todos los días, pero hablan”, ha contado sin querer revelar muchos más detalles de la información que tiene. “Hablan de sus nietos, de sus hijos…”, ha explicado. Para finalizar, Belén Esteben ha puesto un toque de humor. «Aunque yo viva en Paracuellos yo tengo mis contactos», ha terminado diciendo arrancando así el aplauso del público.

¿El rey emérito ve ‘Sálvame’?

Otra de las cuestiones que se han tratado durante la tarde ha sido la de que si don Juan Carlos ve Sálvame. «Nos ve, pero no todos los días. El Rey don Juan Carlos sabe lo que se habla en mi programa en Sálvame», ha sentenciado Belén Esteban orgullosa de los datos que ha revelado durante la emisión.