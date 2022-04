A última hora del pasado lunes Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaban a través de un comunicado la peor de las noticias. La pareja daba a conocer que había perdido a uno de los bebés que esperaban, mientras que la niña que sí ha sobrevivido -ya que eran mellizos-, era lo que les daba “fuerza” en este complicado momento que están viviendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad», se pudo leer en el escrito. “Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, finalizaba la misiva. Ahora, ha sido Belén Esteban, quien ha revelado en Sálvame cómo se encuentran el futbolista y la modelo tan solo unas horas después de anunciar el fatal desenlace.

La de Paracuellos ha aclarado que tiene “buena relación” con la influencer. “Yo lo que sé es que tanto ella como Cristiano y los familiares de una parte y otra, sobre todo la hermana de Georgina, las hermanas y la madre de Cristiano, no se lo esperaban”, ha revelado con tristeza. Después, ha querido mostrar todo su cariño mandándoles en directo un beso. “Sé que tenían muchísima ilusión por los bebés que venían. Es verdad que esto les ha pillado de una manera que no se lo esperaban. Es verdad que el parto era programado, pero como otros muchos porque yo, por ejemplo, soy diabética y mi parto me lo programaron por este motivo”, ha explicado Belén.

La ganadora de Gran Hermano VIP ha querido dejar claro que su médico le dijo a Georgina que “tal día te programo el parto y era un parto que estaba bien programado ese día”. Belén Esteban, también ha dicho que Rodríguez con ella siempre se ha portado maravillosamente. “Conmigo siempre ha sido encantadora. Desde aquí les mando un beso tanto a los familiares como a ellos, pero sé que tanto Georgina como Ronaldo están afectados. Es verdad que tienen la ilusión de tener esa niña, que me han dicho que es preciosa, pero entiendo también que tienen la pena de que su bebé no ha podido salir”, ha indicado.

“Lo que más fuerte me parece, que yo sé que tanto Georgina como Cristiano tenían preparado sus dos cunas y sus cositas… Tiene que ser… A ver, aunque tengas a la niña, que ellos con sus otros hijos se mueren de amor, pero claro, cuando llegas a casa y veas que tienes una cuna… todo el mundo tiene que estar apoyándolos y hay que darles al máximo apoyo porque ella ha tenido un parto…que es muy fuerte…”, ha sentenciado la contertuliana.