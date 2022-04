Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, destrozados al perder uno de los bebés que esperaban

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo acaban de recibir uno de los golpes más duros de su vida. Este 18 de abril la pareja ha emitido un comunicado a través de las redes sociales con el que ha revelado que han perdido a uno de los bebés que esperaban. «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad», se puede leer en la misiva.

«Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos». Con estas duras palabras finaliza el mensaje.

Las muestras de cariño no han tardado en llegar. Familiares y amigos cercanos a la pareja han querido apoyar públicamente a Cristiano y a la modelo tras anunciar la triste noticia. Las primeras han sido Dolores y Katia Aveiro, madre y hermana del futbolista. El Manchester United, club del que forma parte el delantero, se ha sumado a las condolencias. “Vuestro dolor es nuestro dolor. Enviamos amor y fuerza a la familia en este momento», indican desde las filas del equipo inglés.

Vía Instagram, Rodíguez y Ronaldo mostraban sus rostros de felicidad en una fotografía en la que también aparecía una ecografía con los pequeños. “Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor – no podemos esperar a conocerlos. #blessed”, escribieron para anunciar que se encontraban en plena dulce espera. A los dos meses, poco antes de dar comienzo a la Navidad dieron a conocer el sexo de los bebés.

Georgina colgó un vídeo en el que Cristiano Jr, de 11 años, los mellizos Eva y Mateo, de 4, y Alana Martina, también de 4, explotaban dos globos de los que salía de uno confeti rosa y de otro azul, c0nfirmando así que un niño y una niña venían en camino.

Su historia de amor

Corría el 2016 cuando la vida de Gerogina Rodríguez cambió para siempre. Fue ese año cuando conoció al amor de su vida, Cristiano Ronaldo. Corría el 2016 cuando la vida de Georgina Rodríguez cambió para siempre. Fue ese año cuando conoció al amor de su vida, Cristiano Ronaldo. Ella trabajaba como dependienta en una tienda de lujo del centro de Madrid cuando de repente, entró él. Esa fue la primera toma de contacto y cuando saltaron las chispas entre ambos. Después, volvieron a coincidir en un evento de la marca. A partir de ahí, intercambiaron los teléfonos, llegaron los mensajes de WhatsApp y las quedadas que dieron pie a su historia de amor. Tan solo un año después, tuvieron a su primera hija en común, Alana Martina.

«Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», declaró la modelo en una entrevista a la revista Grazia. Además, también dejó claro que «fue amor a primera vista para ambos». Desde entonces, han forjado una bonita familia tal y como muestran a través del universo 2.0 de Instagram, donde de vez en cuando publican cómo es su día a día.