La Fundación Querer organizó una cena solidaria en la noche del jueves en El Jardín de la Máquina. El acto contó con una gran madrina como Eugenia Martínez de Irujo, que ha demostrado en numerosas ocasiones su solidaridad. Fueron muchos los famosos que se dieron cita en este acto como es el caso de Natalia, Nuria Fergó, Belén Esteban, Pilar García de la Granja y Enrique Cerezo.

La princesa del pueblo estuvo charlando con los medios de comunicación por espacio de cinco minutos, tiempo más que suficiente para dejar varios titulares. Y es que siempre que se pone delante de una cámara o de un micrófono deja momentos imperdibles. La de Paracuellos comienza hablando de la gran amistad que tiene con Eugenia Martínez de Irujo. Fue a su boda, estuvieron embarazada a la vez y destaca de ella “su generosidad y lo buena gente que es. Es súper normal”. De la duquesa de Alba, cuyo funeral in memoriam se ha celebrado recientemente, guarda «un recuerdo maravilloso».

Hablando de madres paralelas, al más puro estilo Almodóvar, la prensa le ha preguntado el motivo por el que no se vuelve a quedar embarazada del que sería su primer hijo junto a Miguel Marcos, quien por cierto no pudo acudir junto a su mujer por tener turno de noche. Belén Esteban contestó con la naturalidad y espontaneidad que le caracterizan: “Estoy perezosa con el embarazo”. Actualmente, dice estar muy centrada en su trabajo como colaboradora de Sálvame y de Sábado Deluxe.

La otra gran ocupación de Belén son los Sabores de la Esteban, su marca de productos alimenticios. Tras triunfar con el gazpacho y el salmorejo, lanzó al mercado unas patatas fritas en sartén y unas cremas de verduras. Pero no está dispuesta a parar ahí. Quiere más y por eso anuncia que próximamente va a poner a la venta otros platos que sigan consolidando su marca, que ya se consume hasta en otros países europeos.

La colaboradora de Telecinco no quiso pronunciarse sobre los problemas de Jesulín ni de las polémicas por sus últimas fotos. “No habló, tenemos una persona en común, pero cada uno tiene su camino”, pero no perdió la oportunidad de hacerle un guiño: «Yo no deseo nada malo a nadie y menos a él por ser quien es». Tampoco entró en el enfrentamiento entre Alejandro Lequio y Rosa Benito. “Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si han hecho las paces, me alegro”. En cuanto a Anabel destaca que está muy feliz.

Con su presencia en este evento, Belén Esteban demostró tener una gran faceta solidaria que ha demostrado en otras tantas ocasiones. Sin embargo, no fue el único rostro conocido que se quiso dar cita en una noche que reunió a grandes amigos, así como a rostros conocidos de la televisión. Repasamos algunas de las caras visibles de la pequeña pantalla que se dieron cita en la elegante casa de campo con jardines.