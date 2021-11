Domingo de emociones y de recuerdo el vivido en Sevilla. Parte de la familia de la duquesa de Alba, encabezada por su hijo Cayetano, quisieron rendirle tributo con una misa en su honor, justo cuando se cumplen siete años de su fallecimiento. Fue una celebración austera en lo que a asistentes se refiere. El jinete no contó con la presencia de sus hermanos, pero sí que tuvo una compañía muy especial, la de su sobrina.

Cayetana Rivera acompañó a su tío Cayetano Martínez de Irujo en la misa funeral de aniversario por Cayetana Fitz-James Stuart. El duque de Arjona se fundió en un fuerte y sentido abrazo con la hija de Eugenia a las puertas de la iglesia Hermandad de los Gitanos. Un detalle que su tío agradeció: . “La alegría de Tana, un detalle muy importante que haya venido”. El viudo de doña Cayetana, Alfonso Díez, tampoco faltó en una jornada en la que Cayetano contó con el apoyo incondicional de su novia, Barbara Mirján.

Esta cita religiosa en memoria de la duquesa de Alba se ha convertido cada 20 de noviembre -esta vez fue el 21 por un compromiso hípico del jinete- en un motivo para reunir a una disgregada familia tras la muerte de la duquesa. Cayetano está acostumbrado a actuar como organizador: “Ya es una misa personal con ella. Es lo mínimo que se puede hacer por ella cuando por nuestro padre se hizo 20 años”, comentó ante los medios de comunicación.

El ex de Melani Costa lamentó la ausencia de sus hermanos, Fernando, Carlos y Cayetana Martínez de Irujo, pero agradeció que este año se involucraran más que en los anteriores: «Este año he tenido por lo menos el apoyo de mi hermano Fernando y Eugenia para la misa y la esquela. No me siento tan solo».

Además, comentó que su sobrina Cayetana le llamó para decirle que se encontraba en Sevilla y que iba a asistir a la misa. Dice que a su madre le gustaría ver a todos sus hijos en la iglesia y es que “no se ha celebrado ninguna misa aparte de esta desde que se la enterró, creo que se lo merece”. Él ha avisado a todos sus hermanos, a los dos médicos que trataron a su madre, a Carmen Tello y a Alfonso Díez.

Sobre su estado de salud señaló que se encuentra bien. «Gracias a Dios bien. Después de 8 veces. Esta vez me han puesto una malla, no se puede evitar más y esperar que no vuelva a suceder». Hay que recordar que Cayetano Martínez de Irujo se recuperó satisfactoriamente de la undécima operación gastrointestinal a la que se sometió, el pasado mes de mayo. En aquellas semanas complicadas contó con el apoyo de sus hermanos, algo que no ha podido darse en esta ocasión. No obstante, Fernando Martínez de Irujo comentaba hace unos días que no es no quisieran venir sino que no podían.