Eugenia Martínez de Irujo le regala a su marido el protagonismo en su gran día: «es el hombre de mi vida»

Eugenia Martínez de Irujo ha presentado «muy nerviosa» su nuevo proyecto profesional, una delicada colección de papelería en la que ha plasmado su personalidad y en la que ha puesto un toque eco gracias a productos realizados en «papel de oliva, de maíz o ecológico» que apuntan a ser un gran éxito. De momento, la aristócrata cuenta con una fan incondicional, su hija Cayetana, que tuvo la suerte de recibir en primicia una caja gigante con un sinfín de estos productos que su madre le entregó con motivo de su cumpleaños, el pasado 16 de octubre.

Pese a que la joven, fruto de su primer matrimonio junto a Francisco Rivera es conocida desde la cuna, su progenitora prefiere mantenerla al margen y no hablar de ella, respetando así su decisión. «Estoy muy contenta de que sea así, que mi hija esté al margen y no entre en la rueda de reportajes y tal. Yo la he machacado mucho con eso porque yo tuve una época muy heavy y eso ella lo ha vivido conmigo», ha desvelado Eugenia sobre Tana, como la llaman cariñosamente, que ya tiene 22 años.

Una forma de vivir muy diferente a la de la propia Eugenia, que desde pequeña conoció lo que es ser famosa por ser hija de la Duquesa de Alba, a quien siempre recuerda con cariño, también esta tarde tan especial. «Lo mejor que he heredado de mi madre es el cariño de todo el mundo. Estaría encantada con esto, le gustaría», asegura con un sonrisa. Este próximo mes de noviembre se cumplen 7 años del fallecimiento de doña Cayetana, una fecha muy señalada en la que algunos de sus los hijos de la duquesa organizan una ceremonia religiosa. «No sé si habrá misa en el aniversario, yo no suelo ir porque la llevo en el corazón, pero no sé si mis hermanos tienen algo planeado», ha explicado sobre los planes de este año.

Por suerte la relación entre los hermanos cada vez es mejor y han conseguido dejar atrás las rencillas del pasado. Al menos por parte de Eugenia que ha desvelado que «yo ya con todos fenomenal», también con Cayetano, quien ya está «bien de salud» tras una racha bastante mala que le obligó a pasar por el quirófano en nada menos que 11 ocasiones.

Noviembre no es solo el mes en el que falleció su madre, también cuando tiene lugar su cumpleaños. El día 26 la pequeña de los Alba cumple 53 años, una cifra a la que llega estupenda y que en esta ocasión no sabe si celebrar. «Quería hacer una fiestecilla pero creo que lo voy a atrasar porque el mes de noviembre es muy… Igual lo dejo para más adelante», ha explicado, recordando que los recuerdos de su madre se agolpan especialmente en estos días. Su familia ha acaparado gran parte de la conversación, pero también su marido, Narcís Rebollo de quien no puede estar más enamorada: «por supuesto que es el hombre de mi vida. Es una gozada de hombre, él nunca ve un problema. Es un gustazo».