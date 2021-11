Tras un año de parón, Sevilla Magazine vuelve con más fuerza que nunca recuperando la gala de premios Favoritos 2021. Ha sido esta misma tarde cuando la capital andaluza se ha vestido de gala para reconocer a algunos de los personajes más destacados de la sociedad actual dentro del ámbito de la moda, la belleza, la sociedad y la cultura. El medio líder en Instagram de Andalucía ha querido hacer de su evento un día para el recuerdo, y para ello ha contado con los rostros más conocidos del panorama nacional.

Entre los asistentes ha destacado la presencia de Rosa Benito y Rosario Mohedano. Madre e hija han reaparecido públicamente después de una semana televisiva de lo más convulsa. Y es que la colaboradora de Ya son las ocho y Alessandro Lecquio tuvieron hace días un enfrentamiento provocado porque el colaborador de El Programa de Ana Rosa creyó que la cuñada de Rocío Jurado estaba haciendo referencia en algunas de sus palabras a su hijo fallecido. Una confusión que hizo que saltaran chispas entre ambos, que decidieron saldar la polémica pidiéndose perdón fuera de los platós.

Fue durante el pasado miércoles cuando Rosario se hizo eco en sus redes sociales del viaje inminente de ella y su madre a Sevilla. La cantante ha compartido con sus más de 150 mil seguidores en Instagram cómo ha sido el transcurso de su día por tierras andaluzas, con sesión de maquillaje incluida. Para demostrar una vez más su gran unión, Rosa y Rosario han llegado a las inmediaciones del evento juntas y bien conjuntadas. La colaboradora de Telecinco ha apostado por un traje negro combinado con una blusa negra bordada con detalles blancos. Un look de lo más elegante al que ha puesto el broche de oro con un recogido muy favorecedor. Por su parte, la intérprete de Me conformo se ha decantado por un vestido de vuelo negro con lunares blancos fruncido por la parte superior del cuello.

Al comienzo de la gala, ambas pudieron retomar el contacto con algunos de los allí presentes. Un momento de lo más especial que Rosario no ha dudado en fotografiar y compartir a través de sus stories. La hija de Benito es toda una influencer y ha colgado instantáneas con Antonio José, Los del Río, Rosa López, Gloria Camila o Shaila Durcal. Pero aún queda mucha tarde y probablemente la intérprete vuelva a sorprender a sus fans con más publicaciones.

La ex de Amador Mohedano siempre ha sido la fiel escudera de su hija, y nunca ha tenido reparo en meterse en cualquier tipo de polémica con el fin de alabar el esfuerzo de Rosario. En la última ocasión, la ganadora de Supervivientes 2011 se dirigió a las cámaras del Fresh para dejar claro el gran esfuerzo al que se somete día tras día Rosario para convertirse en una estrella: “Esa niña desde que yo la he parido es artista, se reinventa continuamente, lleva cuatro años haciendo su música, cantando, haciendo sus bolos y no se la reconoce. Rosario Mohedano ha demostrado ser una artista y canta muy bien, sino ella misma se hubiera retirado”, explicaba emocionada ante el machaque continuo recibido por quienes no miran con muy buenos ojos su carrera profesional.