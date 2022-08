El 27 de julio de 2022, la sevillana provincia de Sanlúcar la Mayor se engalanaba para casar en santo matrimonio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La historia de amor de la odontóloga y uno de los toreros más famosos del momento, también mediáticamente gracias a su romance con Belén Esteban, se unía para siempre pese a la reticencia de quienes pensaban que apenas durarían un par de meses juntos.

Y fueron dos, pero décadas. Jesús y María José han celebrado recientemente 20 años como casados con un bagaje espectacular en el que brillan con luz propia sus tres hijos: Julia (2003), Jesús Alejandro (2007) y Hugo (2022). En el caso del torero esta última ha sido su cuarta paternidad ya que en 1999 nació su primogénita junto a la colaboradora de televisión.

El matrimonio se ha caracterizado por ser bastante hermético durante estos años, pero ahora han querido salir a la palestra para hablar largo y tendido de cómo han sido estos años. El más categórico al hacerlo es Jesulín de Ubrique, para quien las dificultades no han empañado nada y califica su relación con Campanario en dos palabras: «Te lo voy a decir en dos palabras “im presionante” (ríe). El 99,99 por ciento han sido cosas buenas. Es verdad que, en algún momento dado, hemos tenido puntos diferentes en la toma de alguna decisión. Han sido unos años espectaculares», confiesa en una entrevista con Hola!

Ambos se han enfrentado a varios rumores de ruptura en diversas ocasiones, pero han demostrado un gran amor, paciencia y saber comprender a la otra parte para salir adelante. Nunca han dudado de amor que se profesa uno a otro y esa ha sido la mejor de las recetas para sair adelante y para no hacer caso a las voces que hablaban de su ruptura.

Jesulín de Ubrique, un 10 como padre

La llegada del pequeño Hugo ha hecho que Jesús Janeiro se convierta en padre por cuarta vez. A sus espaldas lleva una dilatada experiencia sobre la que reflexiona así: «Mi vida ha cambiado radicalmente. Fui padre muy joven y me pilló más fuera de casa que dentro. Ahora yo aparco los compromisos», comenta. Además, tiene absolutamente claro qué es lo primero: «Mi prioridad es estar en casa con mi familia. Gracias a Dios, sé lo que quiero hacer. No es todo el dinero. Si me hubiera movido por dinero, no hubiera parado por casa. Me llaman todos los días para hacer cosas», dice a la revista.

El titular más llamativo lo deja cuando le piden que se ponga una nota como padre: «La máxima, un 10». Una declaración contundente y que deja patente que Jesulín de Ubrique no se arrepiente de nada en lo que a sus hijos se refiere. ¿Estará Belén Esteban de acuerdo? Hay que recordar que la de San Blas no ha dudado en cargar contra el padre de su hija en varias ocasiones. Una de las últimas fue cuando se hizo público que Julia Janeiro se había sometido a un aumento de pecho: «Lo único que me jode es que a una se le paguen las tetas y a otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda», dijo el pasado mes de octubre.