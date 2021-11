En las últimas semanas Julia Janeiro ha estado más presente que nunca en los temas de todos los platós televisivos. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique decidió mudarse a Getafe y aumentar su actividad en redes sociales con la llegada de su mayoría de edad. Un cambio que vino seguido de otros también sonados como su operación de aumento de pecho o su nuevo noviazgo con el futbolista Álex Balboa.

Por si fuera poca la polémica que gira en torno a la joven, ahora ha vuelto a acaparar el foco mediático al protagonizar unas imágenes en las que aparece entrando al Hospital de Getafe junto a su pareja por un dolor en el brazo. Unos detalles a los que han ido sumándose otros dados por parte de testigos presenciales y de Kike Calleja, que ayer mismo aseguraba que el ex de la joven, Brayan Mejía, habría participado en la pelea que hizo que la influencer terminara en urgencias tras haber coincidido en una conocida discoteca de la capital.

Este altercado ha sido bastante comentado en Sálvame, donde Belén Esteban no ha dudado en dar su opinión de una manera mucho más conciliadora que en otras ocasiones. Durante la pasada tarde, la colaboradora dejaba de lado las críticas al que fuera su exmarido para adoptar una postura mucho más comprensiva teniendo en cuenta la difícil situación en la que se encuentran los padres de Juls al ver a su hija en una tesitura compleja: “Entiendo que estén preocupados por su hija Julia”, comenzó diciendo la de Paracuellos en el programa.

Teniendo en cuenta que la influencer todavía no ha querido pronunciarse sobre cuáles son sus planes con respecto a la televisión y si quiere convertirse en un personaje público o más bien dedicarse a crear su propio contenido en redes sociales siendo ajena a los platós, Belén Esteban prefiere mantenerse al margen: “Yo no puedo decir nada de esta niña, no sé lo que pasará en un futuro. […] Julia Janeiro todavía no ha hecho nada y yo no me voy a pronunciar. Solo ha puesto sus redes públicas unos días. Ni ha dado una entrevista ni se ha sentado en un Deluxe ni nada”. Por el momento, prefiere que los problemas con el padre de su hija Andreíta no vayan más allá y se queden entre ella y el torero: “Tengo y he tenido problemas con Jesús y María José, los problemas son nuestros”, sentenció.

Lo cierto es que cuando se trata de un tema relacionado con hijos, la de Paracuellos prefiere dejar a un lado los problemas y hablar de manera objetiva, poniéndose en la piel de los padres pese a que estos no sean santo de su devoción: “No voy a hablar de Julia, en este caso tengo que entender a esos padres preocupados por esa niña”. Además, también quiso mandar un mensaje sorprendentemente positivo a María José y su marido: “Cuando tu hijo tiene 18 años, y todos hemos tenido esa edad y no te das cuenta de nada… Yo entiendo a esos padres”.