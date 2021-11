Julia Janeiro está atravesando uno de los peores momentos desde que se convirtiera hace unos meses en personaje mediático. Durante toda la semana, Sálvame ha hecho un despliegue especial para informar de la delicada situación que vive la hija de María José Campanario. La joven estuvo en urgencias del Hospital de Getafe junto a su nuevo novio, Álex Balboa, por un dolor en el brazo. Testigos presenciales aseguraron que se había visto envuelta en una pelea, pero ahora Kike Calleja ha dado un paso más allá al sacar a la luz la identidad de la tercera persona que podría haber estado involucrada en el altercado.

El periodista ha tenido acceso a la documentación que prueba que el exnovio de Julia Janeiro, Brayan Mejía, habría participado en la pelea que mandó a la joven al hospital. Según el relato del colaborador de Sálvame, los hechos habrían tenido lugar el pasado 4 de octubre. Ese día, Juls y su novio Alex Balboa salen de fiesta juntos, con tan mala suerte que se encuentran con Bryan en una conocida discoteca madrileña. Juls y Mejía se encararon dentro y el ex de Julia Janeiro les esperó en la puerta. Al encontrarse fuera comenzó una disputa en la que participó la hija de Jesulín: «Hay un forcejeo, Brayan increpa a Álex, Juls se mete por medio para intentar que no llegue la cosa a mayores, cae al suelo y se hace daño», cuenta.

De ese encontronazo Juls se va al hospital de donde sale un parte de lesiones: «Le hicieron una valoración médica, unas pruebas, le dolía el codo, el hombro y el costado derecho y tenía un golpe en la cabeza», ha dicho Kike Calleja. Esto acaba en un litigio que ya esta judicializado y que transcurrirá por la vía legal, después de que Jesulín y Campanario denunciasen los hechos pasado el 29 de octubre. Y no solo eso sino que el futbolista querría contar en televisión situaciones privadas de la hija de Julia, según Calleja.

Ante esta información tan delicada, se antojaba importante conocer las primeras palabras del supuesto implicado en la pelea. El periodista Sergi Ferré se ha desplazado hasta Getafe para hablar con Brayan Mejía a su salida de casa rumbo al entrenamiento con su equipo de fútbol. Preguntado por esto, el futbolista guarda silencio, limitándose a contestar que «no tengo nada que decir, gracias», mientras cierra la puerta de su coche.

El mal momento de Julia Janeiro

La situación que vive Juls Janeiro es cuando menos muy sensible y debe ser tratada con la máxima cautela. Uno de los grandes miedos de sus padres era que cuando cumpliera la mayoría de edad se convirtiera en una habitual de los medios de comunicación y que se desviase de su trayectoria académica. Episodios como este no hacen más que infundir más temor a Jesulín y María José Campanario. No obstante, la joven prosigue con sus estudios y ahora se ha matriculado en un módulo de Formación Profesional con el que espera acceder a la Universidad para estudiar Administración y Dirección de Empresas.

Julia Janeiro está teniendo el máximo arropo por parte de sus padres, que viajan habitualmente desde Jerez de la Frontera hasta Madrid para ver a su niña. Mientras tanto, su otro pilar está siendo Álex Balboa. El futbolista del Alavés B pasa mucho tiempo junto a su chica y ya conoce a sus padres. De hecho fue él quien le acompañó al hospital para ser examinada por los médicos.

La vida de la joven ha dado un giro radical en los últimos meses. La sobreprotección de sus padres no han evitado que Juls irrumpa como un ciclón en la televisión y las revistas. Su situación es grave y así lo transmitió Kiko Hernández hace unos días: «No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado. Ella está en un momento crítico y necesita la atención y el apoyo de sus padres y desde aquí todo mi apoyo para Juls, para la Campanario y para Jesulín y que todo se solucione… en el juzgado». Buena prueba de ello es que lleva una semana sin publicar en redes sociales.