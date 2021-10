Julia Janeiro y Brayan Mejía: fin de una historia de amor

Julia Janeiro es una de esas jóvenes famosas desde que nacieron. Igual que ocurriera con Isa Pantoja, Alba Díaz o su hermana, Andrea Janeiro Esteban, la joven vivió alejada de las cámaras hasta cumplir la mayoría de edad. Pero Julia ya tiene más de 18 años y, al contrario que la hija de Belén Esteban, ella ha decidido no renunciar a la cara pública de su vida.

El mismo día que se despixeló el rostro de la andaluza y se comenzó a hablar de su llamativo perfil de Instagram, en el que posaba al más puro estilo Kardashian, se supo que Julia estaba enamorada de Brayan Mejía. Un futbolista dos años mayor que ella, procedente de Murcia y afincado en Madrid, donde juega en el Real Aranjuez Club de Futbol. Esto ocurrió en abril y, desde entonces, se ha visto a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en varias ocasiones acompañada de su chico, bien a través del trabajo de la prensa, bien a través de stories de Instagram.

Pero parece que estas imágenes no se volverán a repetir ya que Julia y Brayan han dejado de seguirse en Instagram. Un gesto de lo más relevante para una pareja que solía compartir stories y que podría no volver a hacerlo. El deportista tiene su perfil de Instagram cerrado, pero en las últimas horas sus seguidores han podido ver cómo Brayan comparte imágenes junto a una joven morena que nada tiene que ver con Julia. Esta ruptura podría condicionar más de lo normal la estabilidad de la joven Janeiro, ya que Julia vive en Madrid, a cientos de kilómetros de su familia, y había encontrado en los padres de su novio un entorno familiar en el que refugiarse. Tanto es así, que Juls (como se llama a sí misma en Instagram) celebró con sus suegros y no con sus padres su 18 cumpleaños.

Hace solo unas semanas que la hermana de la hija de Belén Esteban hacía una ronda de preguntas con sus followers y confesaba que sus planes de futuro pasaban por quedarse en Madrid. No se sabe si cuando respondía su historia de amor ya había llegado a su fin o si entonces aún contaba con Brayan como pilar fundamental, pero dada su actividad reciente en redes no parece que su estado de ánimo sea malo.