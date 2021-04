Primeras imágenes de Julia Janeiro tras cumplir la mayoría de edad

Ha llegado el día en el que Julia Janeiro ha cumplido 18 años. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se ha enfrentado por primera vez a los medios de comunicación. La joven ha disfrutado de este domingo soleado y ha ido a almorzar junto a su pareja, el futbolista Brayan Mejía. Minutos antes de reencontrarse con él, ha tenido que hacer frente a las preguntas de los reporteros, pero ha optado por el silencio, ya que se le ha podido ver con una actitud tímida intentando sortear las cámaras para llegar hasta donde estaba su chico lo antes posible.

Para la especial ocasión, Julia ha optado por un minivestido de manga larga con escote en color negro y en cuanto al calzado ha apostado por unas finas sandalias del mismo tono. No cabe la menor duda de que la moda es algo que le apasiona a la hija del torero. Tanto es así que en sus redes sociales se pueden ver varias publicaciones donde muestra que está al tanto de las últimas tendencias. Todo apunta a que puede ser la nueva influencer, pues si antes de darse a conocer contaba con 58.000 seguidores, unas horas después de cumplir la mayoría de edad, la hija de la odontóloga ha logrado acumular más de 100.000.

Por otro lado, Julia Janeiro es bilingüe, pues habla perfectamente inglés. Sin ir más lejos, en 2019, sus padres no dudaron en viajar con ella hasta Nueva York para acompañarla en los primeros días de estancia en la ciudad de los rascacielos, donde cursó los dos últimos años de Bachillerato en el High School americano. Gracias a esta experiencia, pudo perfeccionar el idioma. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su hermana, Andrea Janeiro -fruto de la relación del diestro con Belén Esteban-. Según reveló la colaboradora en ‘Sálvame’, su hija no tuvo la misma suerte porque Jesulín se negó a pagarle la Universidad en Inglaterra a la mayor de sus tres hijos. Y, aunque las comparaciones son odiosas y más entre hermanas, la celebración de cumpleaños no ha tenido nada que ver con la que tuvo la hija de la televisiva. Pues Julia ha tenido que ceñirse a las restricciones sanitarias marcadas por el coronavirus mientras Andrea pudo festejar por todo lo alto sus 18 años en una conocida discoteca de la capital.

Su relación con Bryan Mejía

Julia Janeiro mantiene una relación con Brayan Andree Mejía Ávila. Un futbolista murciano de 20 años que juega en un equipo madrileño, en concreto ejerce de lateral izquierdo el Real Aranjuez de Tercera División. Localidad madrileña donde se conocieron gracias a un amigo en común. Pese a que está de lo más enamorada, la joven ha eliminado todas las fotografías en las que aparece con él de sus redes sociales.