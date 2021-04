El último programa de ‘Dos parejas y un destino’ ha dejado momentos inolvidables. En esta nueva entrega, Jesulín de Ubrique, Chenoa, ‘La Terremoto de Alcorcón’ y Pedro Delgado, han puesto rumbo a Girona -Barcelona- tras su paso por Madrid. Como viene siendo habitual, al inicio de su apasionante travesía, los participantes no sabían quién era el anfitrión o anfitriona sorpresa, por lo que ha sido al final de la emisión cuando se ha descubierto que esta vez ha sido la mismísima Mónica Naranjo la gran protagonista.



En el momento en el que se ha sabido que era la artista, el torero no ha dudado en confesar que su mujer, María José Campanario es toda una seguidora de la intérprete de ‘Sobreviviré’. La ex pareja de Belén Esteban ha relatado que, en una ocasión quiso pedirle un autógrafo, pero que no se atrevió, algo que esta vez no ha querido dejar que pasase. «Mi mujer te adora. Coincidí contigo en un vuelo Sevilla-Valencia», ha comenzado relatando.

“Te vi en el aeropuerto y llamé corriendo a mi mujer. Le digo: ‘Cari, que ya he llegado y a que no sabes a quién tengo en frente. A la máquina, a la fenómena’», ha contado Jesulín sobre cómo le dijo a María José que estaba viajando junto a la cantante. «Y me mi mujer me decía ‘hazte una foto con ella, pídele un autógrafo’ y yo le contestaba ‘chiquilla, espérate que está aquí con gente’, pero al final no me atreví a acercarme a ti. Pensé en decirte algo al llegar al destino y al pasar por delante tuya en el vuelo iba pensando en cómo hacerlo y cuadrarlo. Cuando llegamos allí y nos montamos en el autobús, tampoco me atreví», ha explicado el diestro con mucho humor.

Instantes después, tras una distendida conversación con la artista, Jesulín se ha armado de valor y le ha pedido con mucho cariño a Mónica Naranjo si podía grabar un vídeo para su mujer. «Es que lo pasé allí tan mal, que ahora no quiero perder la oportunidad, ¿puedo?», ha preguntado el torero. «María José, ¿cómo estás? Ya me han comentado en la aventura lo valiente que fuiste al tirarte en paracaídas. Yo te digo una cosa, es algo que tengo pendiente, así que si en algún momento te apetece repetir la historia yo te llamo. Te mando muchos besos. Hasta luego, preciosa», ha dicho la intérprete de ‘Las campanas del amor’. Unas palabras que el hermano de Carmen Janeiro ha agradecido con una sonrisa. “Muchas gracias, fenómena”, ha sentenciado el torero que ha podido cumplir uno de los deseos de su mujer al mismo tiempo que se ha quitado esa ‘espinita’ del pasado.

Además, durante esta entrega del programa de TVE, Jesulín ha explicado que no tuvo dudas a la hora de darse el ‘sí, quiero’ con María José Campanario. «Fue dulce y rápido. Tenía claro que quería que ella fuese la madre de mis hijos y mi mujer», ha confesado el torero. También ha contado a Chenoa que: «Yo comparto mucho tiempo con ella, además me gusta compartir tiempo con ella. Siempre he estado con ella y en el parto y todo. Es una de las cosas que no se te olvidan en la vida, poder ver los nacimientos de tus hijos es algo mágico, no se puede explicar. Empieza la vida de algo que tu has hecho».