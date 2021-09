Julia Janeiro se confiesa como nunca a través de sus redes sociales

Desde el pasado 18 de abril -fecha en la que cumplió la mayoría de edad-, Julia Janeiro, se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Y no es de extrañar, pues pertenece a una familia de lo más mediática, teniendo en cuenta que su padre es Jesulín de Ubrique y su madre, María José Campanario. Desde que cumplió los 18, la joven ha dado un giro de 180 grados a su vida. Tanto es así, que se ha abierto la cuenta de Instagram, lo que ha provocado una avalancha de seguidores. Janeiro ya reúne cerca de 200.000 mil, una cifra de lo más golosas para las marcas y las campañas de publicidad, de hecho, ya ha hecho alguna.

Este miércoles por la noche, Julia, ha interactuado de manera directa con sus ‘followers’ y les ha dejado una ‘cajita’ en Instagram donde la han podido realizar preguntas de todo tipo que ella ha respondido. Una de ellas ha ido relacionada con sus planes de futuro, a lo que la hermana de Andrea Janeiro ha respondido: “Seguir estudiando, empezar nuevos proyectos y sobre todo mejorar muchas cosas de mí misma”. Probablemente algunos de esos trabajos tengan que ver con las redes sociales, donde últimamente está muy volcada. Un seguidor no ha dudado en preguntarle que con qué aplicación edita sus fotos, pues es más que evidente que el ‘feed’ que está creando está muy trabajado. “Edito fotos con: Vsco y los ajustes del Iphone”, ha dicho.

Como buena amante de la moda y todo lo relacionado con el Lifestyle, ha confesado que lo que más le gusta llevar de calzado son las ‘sneakers’. “No siempre las uso, pero sí la mayoría de las veces. es lo que más me gusta ponerme y comprar. además, me parece lo más cómodo y práctico para el día a día”. Después, ha revelado sus marcas de ropa favorita. “La mayoría de mi ropa es de Zara y mis zapatillas deportivas las compro en Stockx”, ha dicho. También, ha contado que no se inspira en nadie en concreto a la hora de crear sus ‘looks’, pero que sí mira muchas “fotos de ‘outfits’ en Pinterest’.

Por otro lado, ha querido mostrarse más cercana que nunca con sus seguidores y ha explicado qué aspectos debería cambiar de su personalidad. “Creo que debo intentar controlar más mis impulsos y pensar las cosas antes de hacerlas”, ha confesado, aunque también ha añadido es “muy cariñosa y cuando quiero a alguien me desvivo por esa persona. Ya no soy tan orgullosa ni rencorosa como antes”. De esta manera, Julia Janeiro se ha dado a conocer un poco más a través de la Red.