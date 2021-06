Belén Esteban lanza una nueva pulla a Jesulín de Ubrique por la diferencia entre sus hijas

Han pasado más de veinte años de la ruptura más sonada de la televisión, la de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban, pero todavía sigue dando de qué hablar. Si bien es cierto que ellos hace años que no tienen relación, siguen unidos por la hija que tienen en común, por quien la colaboradora siempre ha luchado. De hecho, ella es en parte uno de los motivos por los que se ha quejado en público de la diferencia con las que el diestro trataría a sus dos hijas.

Julia Janeiro, que acaba de cumplir 18 años y vive en Madrid junto a su novio, el futbolista Brayan Mejía. La pareja se acaba mudar a un piso a las afueras de Madrid que, en principio, estaría pagando su padre. «Si le ha puesto un piso a una que también se lo ponga a la otra, pero vamos, que no pasa nada, pero si no lo digo, reviento», dijo visiblemente molesta. «Si yo tengo tres hijos, ayudo a mis tres hijos igualmente». El periodista Saúl Ortiz añade en ‘ABC’ que Jesús habría cumplido con todas las obligaciones económicas y de manutención para con su hija mayor. Llegando incluso a hacerse cargo de peticiones o gastos no recogidos en el convenio regulador.

El tema de la pensión de la hija que tiene común con la de ‘Sálvame’ es un asunto del que ninguno ha hablado de manera pública. Aunque en su última intervención Esteban hizo una excepción y explicó que cuando firmaron en convenio no tuvieron problema a la hora de ponerse de acuerdo y no tuvieron que ir a juicio. «Nosotros quedamos con mi abogado y su abogado en el hotel Reina Victoria, se llegó al acuerdo y ahí se firmó», desveló, revelando datos sobre una parte de su vida de la que poco se conoce.

Por su parte, dos jóvenes prefieren mantenerse ajenas a la polémica. Julia es muy activa en sus redes sociales, en las que ya comienza a despuntar, pero de momento no quiere hablar sobre su vida más privada. A pesar de todo, se han ido conociendo nuevos datos de los planes que tiene de futuro. Es el periódico ‘La Razón’ el que desvela que el piso en el que vive con su novio es de alquiler, y que lo buscaron porque la zona les va muy bien a ambos. Julia se estaría sacando el carné de conducir y además mejorando su inglés para, l próximo curso, empezar una carrera universitaria. Lo que no tiene claro, parece ser, es si la hará en una universidad privada o apostará por una educación pública.

La joven está bastante lejos de la casa paterna, Julia Janeiro recibe bastantes visitas de sus padres y es que el diestro es uno de los concursantes de la nueva edición de ‘El Desafío’, programa que se encuentra en plena grabación. De hecho, se les ha podido ver a los tres juntos -con Brayan- en alguna ocasión, en los alrededores del plató en el que tiene lugar el divertido formato, en el que seguro que el gaditano sorprende con su divertida forma de ser y su buen sentido del humor.