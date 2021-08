Kira Miró se deshace en halagos con Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Este ha sido el año de Kira Miró, o uno de sus años, pues de que saltó a la fama de la mano del programa de televisión ‘Desesperado Club Social’ no ha parado. Cine, televisión, teatro… la canaria se ha atrevido con todo, aunque no fue hasta este mismo 2021 cuando se puso realmente a prueba de la mano del programa ‘El Desafío’, en el que demostró ser una mujer todoterreno.

Equilibrio, ritmo, destreza, cultura o fuerza son solo algunas de las habilidades que demostró tener a lo largo de los 8 programas que duró el concurso, del que se convirtió en la merecida vencedora. De ahí no solo sacó un jugoso cheque de 30.000 que destinó a la ONG NUPA, (Asociación española de ayuda a niños con trasplante multivisceral), también grandes amigos.

Así lo ha reafirmado este viernes durante la presentación de su último trabajo, la obra de teatro ‘Escape Room’, en la que comparte tablas con Marina San José, Leo Rivera y Antonio Molero. “El público va a poder a cuatro parejas intentando salir de una ‘scape room’ a tiempo real, porque hay un contador, va a poder estar con nosotros, con mucha tensión. Y se va a morir de la risa al ver cómo sufrimos ahí arriba”, ha explicado sobre este proyecto, que se estrena este viernes 27 de agosto en el Teatro Fígaro de Madrid.

Además de preparar esta vuelta a los escenarios, Kira Miró ha tenido tiempo de disfrutar del verano y de reencontrarse con sus excompañeros de ‘El Desafío’, del que tiene grandes recuerdos: “la experiencia fue dura y muy gratificante. Cada semana enfrentarme a un reto diferente, preparármelo y, la mayoría de ellos lograrlo, fue para mí un aprendizaje muy gordo. De cómo mi mente me dice que no puedo, me crea miedos y cómo a base de trabajo y esfuerzo pude lograr casi todo”, ha dicho sobre el formato de Antena 3.

Y si bien sobre los otros concursante solo ha tenido buenas palabras, también se ha deshecho en halagos con el que es una de las grandes sorpresas de la segunda temporada, Jesulín de Ubrique. Conoció al torero y a su mujer, María José Campanario, durante la fiesta de clausura de la última edición y quedó encantada. “No los conocía, pero me encantaron María José Campanario y Jesulín. Me parecieron encantadores, compartí un vinito con ellos y me parecieron muy cariñosos. Muy cercanos, yo no les conocía de nada salvo lo que ves en la tele y me parecieron muy entrañables, como pareja y los dos por separado”.

Del resto del nuevo equipo también ha hablado con mucho cariño: “con Lorena Castell me llevo muy bien, es súper divertida, la alegría de la fiesta. Con El Monaguillo también, me lo pasé muy bien”. Y, por supuesto, de esos amigos que hizo durante el gran ‘Desafío’ de su vida, “con Ana Peleteiro hemos hecho muy buenas migas, con Jorge Brazalez también, de hecho he estado en Ibiza ahora en su restaurante. La verdad es que tengo buenos amigos. Pablo Puyol sí nos llevamos súper bien. Bustamante es la alegría. ¡Ha sido muy buen equipo!”.