Ana Peleteiro y Ray Zapata han logrado ganarse -más si cabe- el cariño de toda España. Los dos atletas han sido protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio al conseguir dos de las nueve medallas que hasta este momento ha conseguido la delegación nacional. La primera logró una meritoria medalla de bronce en triple salto y el segundo una de plata en la modalidad de suelo. Pero a ambos les une una gran relación de amistad que va más allá del deporte.

La atleta es gallega de nacimiento pero tiene genes africanos. Mientras tanto, Ray es dominicano nacionalizado español. Los dos mostraban su buena sintonía ante las cámaras de TVE en una entrevista posterior a sus pruebas que acabaría convertida en una de las anécdotas de estos JJ.OO. Él se mostraba orgulloso de ser un referente de integración y comentaba que «somos de color pero representamos a España…», pero Ana Peleteiro le ha interrumpido: «Somos negros, qué de color, de color son ellos que cambian más de color que el sol». «Somos negros pero yo que sé, yo me siento súper orgulloso cuando salgo a la pista a representar a España», ha corregido Zapata.

La complicidad existente entre ellos es el fruto de una unión que comenzó en el año 2013 y que se ha ido fraguando en el Centro de Alto Rendimiento, la residencia donde se preparan los atletas que defienden a nuestro país en las grandes pruebas mundiales. Tan extraordinaria es su amistad que fueron capaces de conseguir la medalla el mismo día: «Sabíamos que íbamos a cumplir nuestro año juntos. Te quiero muchísimo. Lo último que vi antes de salir la Villa fue tu primera diagonal y vi que la clavaste; me fui y ya me dije ‘vas a ganar’», desveló Ana Peleteiro en una conversación con COPE. Por su parte, Ray Zapata también alucinó con la prueba con la que la coruñesa saboreó el metal: «Yo estaba gritando como un loco con tu salto. No sabía qué decir».

Pero hay algo que comparten que está por encima de cualquier cosa y que recibe el nombre de Olympia. Se trata de la hija de Ray Zapata, de la que Peleteiro es madrina y que su padre lleva tatuada en el bíceps. De hecho, posó señalándose su tatuaje al ganar la medalla, tal y como se aprecia en la foto que ilustra esta noticia. No es ni mucho menos casualidad que la pequeña se llame así.

«Ray es mi hermano, mi compadre. Por Olympia. Teníamos que llamarla así por algo», dijo orgullosa Ana Peleteiro, quien comparte su vida con el también atleta Nelson Évora, de 36 años y que defiende los colores de Portugal, también en la modalidad de triple salto.