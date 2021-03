Quien conozca a Kira Miró sabe que es una mujer imponente con su sola presencia a la que pocas cosas se le resisten. La actriz es uno de los referentes de esa hornada de jóvenes intérpretes canarios que desde hace años abundan en el cine y la televisión españoles. Han pasado más de 20 años desde que se estrenase en la gran pantalla, pero a día de hoy, cuando cumple 41 primaveras, la grancanaria sigue dando muchísimo que hablar.

Su último gran éxito ha sido ser capaz de ganar ‘El Desafío’. El concurso presentado por Roberto Leal es una hazaña en toda regla ya que obliga a los concursantes a sacar su mejor versión física y mental. Se requiere de una preparación concienzuda para afrontar las pruebas. Y si no, que se lo digan a Cristina Pedroche, que sufrió varias lesiones y un fuerte agotamiento a raíz de su entrenamiento. Pero Kira Miró tenía claro su objetivo cuando participó en el programa: «Me encantan los retos. Me gusta atravesar los miedos que tengo y superarlos, y este era un programa perfecto», decía en una entrevista con la revista ‘Hola’.

Gracias a ‘El Desafío’ hemos conocido a la Kira Miró más guerrera. Sin embargo, hablar de ella es hacerlo de un personaje público con mucho bagaje detrás. Una mujer todoterreno que quizás no ha tenido la repercusión mediática que su carrera merecía, aunque tampoco la ha querido ni mucho menos necesitado. Además, conserva un físico envidiable pasados los cuarentena, fruto de su estilo de vida saludable, cimentado en una buena alimentación y en el deporte diario. Especialmente, le apasionan los deportes acuáticos.

Precisamente, Miró reflexionaba sobre su cuerpo hace algunos días en una entrevista concedida a la revista ‘Women’: «Si tienes un físico como el mío, no se te toma tan en serio, parece que lo que digas no cuenta igual que lo que diga un hombre con traje y chaqueta». Es consciente de que hay mucho trabajo por delante en materia de equidad entre hombres y mujeres: «Ser rubia y mujer no tiene tanta credibilidad. E igual no llevo traje y chaqueta, ni soy hombre, pero puedo tener un bagaje detrás y cierto criterio en según qué ámbitos», argumentaba.

En cuanto a su faceta profesional, Kiro Miró tiene el privilegio de poder decir que se desenvuelve con igual soltura en las tres artes escénicas: cine, televisión y teatro. Quizás el proceder de una familia de artistas le haya ayudado a conservar esta habilidad. Su abuelo era pintor, su hermano actor y su otra hermana se dedica a la música. Sus padres pueden estar orgullosos.

Comenzó su andadura en la gran pantalla en los años 90 y desde entonces no ha hecho más que reinventarse. Quizá mentiríamos si dijéramos que se trata de una de las actrices más laureadas del séptimo arte español, pero no todas pueden presumir de haber rodado con dos de los mejores cineastas patrios como Pedro Almodóvar (‘Los Abrazos Rotos’) y con Álex de la Iglesia en ‘Un Crimen Perfecto’. La última película en la que apareció fue ‘La estrategia del pequinés’, estrenada en 2019.

La guapísima actriz canaria ha salido en varias series de televisión más importantes de los últimos años en España: ‘La vida de Rita’, ‘Hospital Central’, Los Serrano’, Paquita Salas’ o ‘La que se avecina’. La polivalencia es una de las virtudes que mejor la definen.

En lo que al terreno sentimental se refiere, Kira Miró no ha sido una mujer de prodigarse en exceso, al menos de puertas para fuera. Su romance más conocido fue con el cantante Daniel Carbonell, más conocido como ‘Macaco’. Lo suyo duró una década hasta que decidieron tomar caminos separados. Durante ese periplo le dio tiempo a aparecer en dos de los videoclips del grupo: ‘Tengo’ y ‘Mamá Tierra’. Así es Kira, una mujer de armas tomar e imparable. ¿Siguiente desafío?