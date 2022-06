En pleno siglo XXI, los retoques estéticos están ya a la orden del día. Muchas son las mujeres que pasan por una clínica de medicina estética para mejorar aquellos aspectos de su físico que no le gustan. Y, como buena influencer, Julia Janeiro se ha sumado a la tendencia. Se podría decir que uno de los retoques que más de moda está es inyectarse ácido hialurónico en los labios. Tanto es así que, incluso, las it girls se han decantado por hacer colaboraciones con los diferentes especialistas del panorama nacional.

“Hoy me he pasado por Clínicas Level para inyectarme ácido hialurónico en los labios y no puedo estar más contenta con el resultado”, ha escrito la hija de Jesulín de Ubrique. “Mil gracias a todo el equipo”, ha continuado escribiendo en las historias de Instagram, donde además enseña el resultado: unos labios carnosos, con cierto volumen, pero muy natural. Un cambio estético que le ha sentado de maravilla.

Esta clínica, muy conocida en Instagram, abrió sus puertas al público hace tan solo seis semanas. Situada en la Calle Carranza de la capital, el centro se ha convertido en uno de los más aclamados de Madrid, especializado en estética, cirugía y obesidad. Y es que, además de contar con más de 14 mil seguidores en Instagram, ha podido cumplir los deseos de personalidades tan conocidas como Abril Cols, las hermanas Cabo o la propia Juls, como ella misma se hace llamar en las redes sociales.

Además, la clínica ha grabado todo el proceso del aumento de labios de la hija de María José Campanario, dando un pequeño adelanto a través de su cuenta de Instagram. “Un poco el labio superior y enfocarnos en revertir la parte central del labio inferior”, ha comentado el especialista, explicando a la influencer cuál iba a ser el proceso para conseguir lo esperado. “Vamos a realizar la técnica rusa y ya verás que chulo le queda”, ha terminado diciendo.

Y es que, no es la primera vez que Julia acude a una clínica de medicina estética para mejorar su aspecto. Desde hace ya varios años, la it girl ha arrastrado un complejo en la zona de su pecho, por lo que sus padres decidieron regalarle por su 18 cumpleaños esta operación estética. Un cambio que tuvo lugar el pasado mes de octubre y que contó con el apoyo incondicional de su madre, que estuvo a su lado en todo momento. Aunque ella no se pronunció al respecto ni, como en esta ocasión, hizo mención a la clínica a la que acudió, lo cierto es que desde entonces ha mostrado su espectacular escote sin reparo alguno. Y la verdad es que, se haga lo que se haga, siempre está ideal.

Dos retoques, que se conozcan, que han coincidido con la fecha de su cumpleaños. Esta vez, el aumento de labios ha llegado tan solo dos meses después de que la influencer soplara las velas por su decimonovena vuelta al sol, un regalo con el que ha comenzado así una nueva etapa de su vida. Y es que, la realidad es que su vida también ha cambiado en el ámbito personal, pues la joven disfruta ahora de un nuevo miembro en su familia, el tercer hijo de la odontóloga. Fue el pasado martes 7 de junio cuando la familia Janeiro-Campanario dio la bienvenida al pequeño de la casa, que nació a las 22:45 en el hospital Jerez de la Frontera. Una nueva ilusión para su hermana, que con tan solo 19 años está comenzando a tomar las riendas de su vida.