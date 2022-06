Jesulín de Ubrique y María José Campanario se han convertido en padres de su tercer hijo en común. Fue el pasado mes de diciembre cuando el matrimonio daba a concer que se encontraban en plena dulce espera. Lo hicieron a través de una entrevista en la revista ¡Hola!. La odontóloga daba a luz a las 22:45 horas la noche del martes, recibiendo así al nuevo miembro de la familia que ha llegado para llenar de felicidad a sus seres queridos.

Durante la emisión de Sálvame, José Antonio León ha revelado más detalles sobre el recién nacido. Ha pesado “tres kilos y cien gramos”, ha indicado. Además, ha explicado que gracias a la información que ha recogido ha sido un parto “por cesárea” y que “se parece al hijo de la pareja y a su hermano”. En cuanto al nombre del bebé, sonaba como primeras apuestas el de Huberto, pero el reportero ha contado que no se llama así, pero «el nombre tiene h». «El hijo de María José Campanario y de Jesulín de Ubrique se llama Hugo», ha contado en directo.

“Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”, expresó la madre de Julia Janeiro a la publicación mencionada en las líneas anteriores. También, reveló que la llegada del bebé les pilló por sorpresa. “Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo, pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”, sentenció.

De esta manera, el matrimonio se convierten en padres por tercera vez, pues si primera hija fue Julia de 19 y Jesús Alejandro de 15. En el caso de Jesús, es su cuarto hijo, teniendo en cuenta que fue padre junto a Belén Esteban y fruto de su relación nació Andrea Janeiro.

El mensaje de Kiko Hernández

El hermetismo sobre el embarazo podría deberse a una posible exclusiva, donde presuntamente desvelarían más detalles sobre el embarazo y la llegada del pequeño. Kiko Hernández, que se encontraba en el plató ha reaccionado y no ha dudado en dar su opinión. “Todos escondidos, llamamos a la abuela en secreto para que se lo dijera a todo el mundo, qué triste, pero si os compensa allá vosotros”, ha dicho. “Jesulín, espero que con este seas mejor padre que con la primera, porque has sido mal padre y mal hijo porque dejaste que le embargaran la casa a tu madre”, ha terminado diciendo, lanzando así un mensaje al extorero.