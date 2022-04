Julia Janeiro da un paso más allá en su relación por su cumpleaños

Día feliz para Julia Janeiro. Ha sido este mismo lunes cuando la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha despedido la Semana Santa nada más y nada menos que con su cumpleaños. Una fecha de lo más especial en la que la joven celebra su decimonovena vuelta al sol, y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de su novio.

Ataviada con un total look satinado en tonos beige de Zara, la influencer se disponía a festejar su 19 cumpleaños en una de las zonas más exclusivas de la capital, pero no lo ha hecho sola. Julia ha querido inaugurar su nueva cifra dando un paso más allá en su relación con Tommy Rossi, motivo por el que ha acudido a una comida de lo más familiar en la que han estado presentes el futbolista italiano, sus padres y su hermana. Una cita muy especial que ha tenido lugar nada más y nada menos que en Lobito de Mar, el restaurante madrileño de Dani García, especializado en mariscos y postres creativos y ubicado en la calle Jorge Juan. Una elección ideal teniendo en cuenta la importancia del momento.

La hija del torero ha acudido al enclave como copiloto en el coche de su pareja, mientras que su cuñada hacía lo mismo en los asientos de atrás. Más tarde, se han sumado a la velada los padres del canterano del Getafe, mostrando una complicidad con Julia con la que dejan entrever que su conexión es excepcional, y que la relación va viento en popa después de que Janeiro haya probado suerte en el amor con otros chicos sin tanto éxito.

No obstante, todo apunta a que María José Campanario y su marido aún no han dado el paso de conocer al chico que ha robado el corazón a su hija. Y es que, pese a que hoy es el cumpleaños de Julia, tal vez la odontóloga y el diestro hayan preferido descansar y poner el broche de oro a las vacaciones en el domicilio conyugal, dejando así las presentaciones para más adelante. Aún así, podría decirse que la joven ha estado bien acompañada y ha recibido mucho cariño en su día, en el que también ha aprovechado para hacer un breve balance a través de sus redes sociales: “Ha sido un año lleno de cambios, de emociones, de sentimientos… Gracias a todos los que a día de hoy estáis y seguís a mi lado apoyándome y queriéndome, especialmente a mi familia y seres queridos. Sin vosotros nada sería lo mismo”, escribía ella. Una publicación que ha contado con el apoyo de su novio, que no ha dudado en compartir una romántica imagen con Janeiro para felicitarla: “Tanti auguri amore mio”, indicaba Tommy en el pie de una instantánea en la que ambos aparecen cogiéndose la mano y muy sonrientes, demostrando así que su deseo es pasar el año que tienen por delante juntos y superando todos los baches que la vida pueda ponerles en medio del camino.