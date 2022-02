El 2021 terminaba con una gran noticia para María José Campanario y Jesulín de Ubrique. El matrimonio confesaba a la revista ¡Hola! que iban a ser padres de nuevo. “Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”, comentaba la odontóloga por aquel entonces. “Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo, pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”, añadía.

Pese a que los protagonistas de esta bonita historia no se han pronunciado sobre el sexo del bebé, Sálvame revelaba en la tarde del jueves este dato. El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha conseguido una de las imágenes más buscadas del momento, la de María José Campanario embarazada. Después de varias horas de guardia, el programa cumplía con su objetivo y mostraba el resultado a los telespectadores.

Las imágenes captaban el momento exacto en el que el matrimonio salía de una revisión en una clínica privada de Jerez de la Frontera. En dicha estampa aparecía María José de cinco meses con una incipiente barriguita junto al torero.

Además, Sálvame ha podido hablar con un testigo que se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora que la pareja y escuchó su conversación con los médicos. Esta fuente revelaba que María José y Jesulín estaban muy contentos y que se dirigían a este nuevo miembro de la familia en femenino.

Cuando salió a la luz que se encuentran en plena dulce espera, el padre también mostró su emoción. «A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14… y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Ozú para eso no te prepara nadie…», contó de Ubrique pletórico.

En el momento en el que revelaron que estaban esperando un nuevo bebé, el matrimonio no atravesaba su mejor momento al encontrarse en una situación delicada con su hija, Julia Janeiro. La influencer denunció a su expareja, Brayan Mejía, por una presunta agresión. «Es un momento complicado por el tema de Julia… yo cuando me quedé embarazada todo estaba bien», dijó la odontóloga. Por el momento, no se sabe cómo ha terminado todo este entramado.