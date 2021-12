Sorpresa mayúscula para acabar el año. Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan un nuevo hijo. La odontóloga está embarazada a sus 43 años del que será tercer hijo del matrimonio y cuarto para el hijo de Humberto Janeiro. Una noticia enorme para ellos que llega en el convulso momento que vive otra de sus hijas, Julia Janeiro, y que se produce de manera inesperada.

Han sido ellos mismos quienes lo han confirmado a través de una extensa conversación con la revista Hola! Jesulín y María José se convierten así en los grandes protagonistas de la crónica social de este mes de diciembre, a pocos meses de despedir un 2021 que se cierra para ellos de una de las maneras más ilusionantes posibles.

María José Campanario está radiante y anuncia a bombo y platillo que su embarazo es ya una realidad: «Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos», comenta a la revista. No puede ocultar su sorpresa y comenta cómo se desarrolló todo: «Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo».

Y si orgullosa está ella, qué decir del padre: «A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14… y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Ozú para eso no te prepara nadie…», cuenta un Jesulín de Ubrique pletórico.

Tanto María José como Jesús son reacios a hablar del espinoso asunto de su hija Julia Janeiro, quien denunció a su expareja por agresión, pero dejan pinceladas de este asunto ya judicializado: «Es un momento complicado por el tema de Julia… yo cuando me quedé embarazada todo estaba bien», dice la odontóloga.

Lo que es todo un hecho es que este embarazo hace mucho más sólido un matrimonio que ha pasado por numerosos altibajos-reconocidos por ellos mismos- pero que ha logrado salir adelante con mucho amor y determinación. Además, la noticia casi coincide con otra fecha importante: «Me hace mucha ilusión porque va a llegar dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos», dice a Hola el diestro.

Pese al alegrón que se han llevado, los dos son conscientes de algo que ha acompañado a María José Campanario durante los últimos años de su vida, la fibromialgia: «No sé muy bien cómo me afectará con el embarazo. De momento estoy bien. Es cierto, que estoy muy cansada, más de lo habitual, pero por ahora bien. También soy consciente de que cuando nazca el bebé no será como las otras veces. Ni tengo la misma edad ni la misma salud», cuenta. Aún así, nada ni nadie puede empañar esta felicidad que les invade. Y no es para menos.