María José Campanario ha recibido el alta tras dar a luz a su tercer hijo

María José Campanario daba a luz el pasado 7 de junio. Después de llevar con mucha discreción la dulce espera, la odontóloga y Jesulín de Ubrique se convertían en padres de su tercer hijo en común. Un niño al que han llamado Hugo y que llegó a este mundo a las 22:45 de la noche del martes mediante cesárea. Tras unos días ingresada, la mujer del extorero ha sido dada de alta y se encuentra en la tranquilidad de su hogar junto al recién nacido, que ha llegado para alegrarles la vida.

Esta noticia llega justo después de que su hija, Julia Janeiro acudiera al hospital para visitar a su madre y a su hermano. La influencer vive en Madrid, por lo que le ha resultado imposible viajar a su tierra natal para así conocer al bebé. El motivo por el que no podía haber ido antes para que se produjese ese esperado reencuentro familiar no era otro que el de que se estaba sacando el carnet de conducir, tal y como revelaba Alexia Rivas en Ya son las 8, espacio conducido por Sonsoles Ónega.

La joven llegaba acompañada de su pareja, Tommy y se ha mostrado muy discreta ante los medios de comunicación. Misma discreción que han llevado a cabo sus padres, ya que no han hecho un posado oficial a la salida del Hospital Puerta del Sur de Jerez, que es donde se encontraba María José Campanario.

Fue el pasado mes de diciembre cuando el matrimonio que cumplirá dos décadas de darse el ‘sí, quiero’, revelaron a la revista ¡Hola! que iban a aumentar la familia. “Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”, dijo la odontóloga, que también indicó la sorpresa de la llegada de este nuevo miembro a la familia. “Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo, pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”, añadió.

Dos décadas de amor

El próximo 25 de julio Jesulín de Ubrique y María José Campanario celebrarán sus veinte años de casados en un momento muy especial, ya que el pequeño que han traído al mundo ya tendría un mes y medio de vida. El enlace que tuvo lugar en 2002 en la Hacienda de Benazuza, fue uno de los más mediáticos de aquel año.

Durante todos estos años, la pareja se ha mantenido en un segundo plano en relación a los medios de comunicación y han optado por el hermetismo en su entorno. Por otro lado, Jesulín de Ubrique ha vivido su época más televisiva al convertirse en uno de los concursantes de El Desafío, espacio donde Campanario reapareció para darle una sorpresa a su marido.