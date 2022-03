La contundente reacción de Julia Janeiro ante su posible participación en un reality

Podría decirse que el último año ha sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones para Julia Janeiro. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cumplía el pasado mes de abril 18 años. Una nueva etapa que vino cargada de cambios para la joven, que vio cómo pasó de ser un personaje “anónimo” a acaparar la primera plana de algunas parrillas televisivas.

Lejos de haber querido mantenerse al margen del foco mediático, Julia optó por abrir su perfil de Instagram y publicar varios contenidos al más puro estilo influencer, lo que provocó que su presencia llamara más la atención. Este paso al frente, ligado a las polémicas amorosas que ha protagonizado, han hecho que sean muchas las personas que se cuestionen si la joven querrá en algún momento ocupar una silla en algún plató televisivo o participar en alguno de los famosos realitys nacionales. Unas preguntas a las que ella misma ha respondido de manera clara y concisa.

La hija del torero aprovechó sus stories de Instagram para interactuar con sus más de 200.000 seguidores y que éstos tuvieran oportunidad de hacerle cuestiones a las que ella posteriormente daría una respuesta. Una iniciativa a la que dio el pistoletazo de salida con la pregunta bomba: “¿Entrarías a algún reality? ¿Supervivientes?”. Algo a lo que ella contestó tajantemente: “NO, nunca, no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie”, desvelaba, cerrando la puerta a toda aquella posibilidad de formar parte del elenco de concursantes de Supervivientes 2022, uno de los programas más famosos del panorama nacional, que se espera que empiece en cuestión de un mes y para el que ya han empezado a sonar con fuerza algunos nombres de rostros muy conocidos en el mundo de la televisión.

La ronda de preguntas y respuestas de Julia no quedó ahí, y la influencer también contestó a otras dudas como su color favorito, su preferencia por la playa o por la montaña, y otra de lo más reveladora: qué hace para “aguantar tanta presión y tantas críticas”: “Me apoyo en mi familia, hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia”, indicaba, desvinculándose de cualquier canon a seguir y centrándose en su felicidad por encima de todo. Y no es para menos, ya que se encuentra en uno de los momentos más alegres en medio de la dulce espera de la que será su hermana pequeña, mientras también cuenta con el apoyo del que se ha convertido ya en uno de los pilares fundamentales de su vida: Tommy Rossi, futbolista del Getafe B con el que Julia entabló una relación durante el pasado mes de diciembre.