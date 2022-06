Las redes sociales estallan contra Kiko Hernández tras su acalorada disputa con Lydia Lozano

La última no fue la mejor tarde para Lydia Lozano. Era el pasado día 14 de junio cuando la periodista se derrumbaba en pleno directo, optando por abandonar el plató de manera repentina tras sufrir un durísimo enfrentamiento con su compañero, Kiko Hernández.

Aunque la tarde parecía marchar con total normalidad, el programa de Telecinco vivía una de sus situaciones más tensas a raíz de un tema que involucraba a todos los rostros conocidos que habían asistido al funeral de Jesús Mariñas. Teniendo en cuenta que Lydia fue compañera de profesión del fallecido, en el vídeo en cuestión le dedicaba unas tiernas palabras: “Fue un maestro, un genio de la televisión”. Una reacción que no terminaba de convencer al exconcursante de Gran Hermano: “Lo que me extraña es que cuando te marchaste ayer dijiste ‘qué pereza me da ir al funeral de Mariñas’”, algo por lo que la propia Lydia se justificó: “Dije ‘qué pereza’ porque hacía un calor que te mueres y después de trabajar da pereza coger un taxi e ir. Una vez allí, disfruté y vi a mucha gente de prensa. Si quieres echar mierda…”, zanjaba, enzarzándose en una discusión con Kiko por la que abandonaba el espacio televisivo para sorpresa de todos: “Se lo dije al director en confianza, me daba pereza por el calor y me dolía muchísimo la mano. Sí, me daba pereza ir. Una vez que fui, disfruté porque me encontré a cantidad de compañeros, pero dime una sola persona que diga ‘qué bien que voy a un funeral’. ¡Nadie! Déjame en paz”, decía, mientras seguía su curso.

Muchos fueron los intentos de Kiko Hernández por calmar los ánimos de Lydia, llegando incluso a perseguirla para convencerla de que regresara a su puesto habitual. Por su parte, el colaborador abrió sus brazos para firmar la paz con Lozano, que se negaba a golpe de lágrimas: “Estoy harta ya”. Y aunque, finalmente, ambos se reconciliaron mientras el madrileño entonaba el mea culpa, la comunicadora seguía sin estar muy convencida de su vínculo con Hernández, razón por la que el público le dedicó un cálido aplauso con el que pusieron fin a la disputa.

Sentenciado por la audiencia

Teniendo en cuenta que el programa se emite en pleno prime time de Telecinco, muchos eran los espectadores que permanecían pegados a sus televisores para saber en qué quedaba esta historia de amor-odio. De hecho, en cuestión de instantes, las redes sociales se llenaron de comentarios que condenaban duramente la actitud de Kiko con su compañera sin reparo alguno: “Eres lo peor que hay en televisión. Das un rechazo total”, “A mí me hace algo así y no dejo que se acerque más en la vida. Y encima le ha dado un beso en la boca para hacer más show, como el beso de Judas”, “No todo vale, hay que tener más empatía”, señalaban algunos usuarios. Pero hubo otros que no tuvieron tantos miramientos, considerando al colaborador como “cerdo”, “cruel” e incluso “sucio y asqueroso”.