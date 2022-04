Hace tan solo unos días, Pipi Estrada se reencontró con Lydia Lozano en el plató de Sálvame tras años sin verse y él aprovechó para pedirle perdón por una traición del pasado. “Soy extremadamente impulsivo, pero con un fondo noble. Aquel día se produjo una situación muy desagradable. Pagué todo con Lydia y lo pagué de una forma equivocada. Diez años después, te pido perdón”, confesó públicamente. La propia colaboradora aplaudió sus palabras. Sin embargo, ayer todo se truncó. El periodista se sentaba en el Deluxe y sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie, ni a la propia Lydia si quiera.

Pipi, sin pelos en la lengua, quiso dar más detalles del furtivo encuentro que mantuvieron ambos en un coche, concretamente en un 600. En una de las preguntas a las que se sometió en el polideluxe, aseguró haber temido por la integridad física de esta dentro del vehículo en el que estaban manteniendo relaciones sexuales, porque se clavó un pico de madera en la espalda y comenzó a sangrar. Tras esto, no volvieron a tener más encuentros. “Era una mujer con mucha energía, muy intensa, con mucho atractivo”, confesaba en una noche llena de declaraciones para el recuerdo.

Después de que los medios de comunicación se hayan hecho eco de estas palabras, Lydia Lozano ha roto su silencio y, tan franca como de costumbre, ha estallado contra él. A la periodista de Telecinco, que ha escuchado desde casa cómo Pipi ha contado públicamente sus intimidades sexuales, no le ha hecho ninguna gracia esta nueva puñalada por la espalda. Socialité ha contactado con ella y, desplazándose hasta la peluquería donde se encontraba retocándose las mechas y las uñas, ha conseguido que esta diera un paso al frente. Pese a estar recuperándose de una caída que le produjo una ruptura del radio, la periodista ha querido verse guapa aun con escayola. “Tengo mucho dolor, pero precisamente por eso quiero verme bien y guapa”, ha sentenciado. Uno de los reporteros del espacio televisivo se ha trasladado hasta allí para preguntarle a la protagonista cómo había recibido las palabras de Pipi en el Deluxe, a lo que ella, visiblemente cabreada ha manifestado: “Me encanta que Pipi el jueves me pida perdón por haber hablado de esto y luego se haga un poli contando estas intimidades. Me molesta que haya contado esas cosas, no le encuentro la gracia, sobre todo porque pertenece a mi ámbito privado. Yo no voy a contar nada, ya lo ha contado él”.

De manera irónica mientras disfrutaba de su sesión de peluquería, ha vuelto a condenar la actitud del periodista en la noche del Deluxe: “Me hace mucha gracia porque un día llegó a Sálvame y lo contó así y después me pide perdón y se hace un poli y con datos, señales, cicatrices y satisfacción. Pues nada, fenomenal, para él. Me creo su perdón, me lo creo”. Aunque la periodista no ha negado las supuestas relaciones sexuales que habría mantenido con Pipi, no ha querido contar más detalles sobre lo ya relatado: “Yo ya no me acuerdo de eso, si él lo ha dicho pues así será”. Con la intención de ponerle punto y final a la conversación y zanjar la polémica, la colaboradora de Telecinco ha sentenciado: “En cualquier currículum sentimental, siempre hay un chapapote, y Pipi es mi chapapote”.

Su lucha contra Terelu Campos

Pero no todo quedó ahí, pues Pipi Estrada también tuvo palabras para Terelu Campos, con quien mantuvo una relación sentimental hace 18 años. En el espacio televisivo contó las numerosas veces que la colaboradora le echó de casa e incluso los celos que la madre de Alejandra Rubio tuvo hacia Ana Obregón, con quien el protagonista tuvo una estrecha relación de amistad.

La afectada, que nunca antes se había pronunciado al respecto, ha dado un paso al frente y, cargando contra el que un día fue su ilusión, le ha desafiado en el plató de Viva la vida. “A lo mejor hablo. A lo mejor hablo y no tienen que pasar 16 años. El que avisa no es traidor, es avisador”, ha sentenciado, lanzándole un claro reproche. Sea como fuere, y aún sin saber si lo va a hacer, la hija de María Teresa Campos ha conseguido dar un golpe en la mesa, planteándose así romper algún día, no muy tardío, su silencio.