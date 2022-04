Lydia Lozano cuenta entre lágrimas cómo está tras su aparatosa caída

Lydia Lozano ha sufrido una aparatosa caída que ha provocado que esté con un brazo escayolado durante cuarenta días. Al poco tiempo de dar comienzo el programa de Sálvame la periodista ha reaparecido, muy afectada y ha explicado cómo se encuentra y cómo ha ocurrido este incidente. Si en un principio, la colaboradora se ha mostrado entera, a los pocos minutos no ha podido evitar emocionarse y ha roto a llorar en directo, lamentándose de lo ocurrido.

“Hola Terelu, hola a todos”, ha comenzado diciendo con un hilo de voz. “Estoy muy cabreada y tengo mucho dolor,pero sobre todo, cabreada. Yo que soy tan independiente y, ahora voy a ser dependiente y eso me pone muy nerviosa”, ha explicado totalmente destrozada. “40 días, no me lo puedo creer”, ha dicho sobre el tiempo que tendrá que permanecer con la escayola para que se pueda curar la lesión.

La periodista ha dado a conocer que el otro día tuvo que ir a ponerse “cortisona”. “Lo tengo todo dormido y, es que tengo los dedos dormidos. Estoy súper agobiada, pero bueno no es como lo de Belén -quien recientemente se ha caído en pleno directo y tendrá que ser operada en los próximos días-, y no me tienen que operar”, ha añadido muy afectada.

Lozano ha lamentado que es “una faena”. “¿Cómo ha sido?”, ha preguntado Terelu. “Pues nada, me estaba poniendo este vestido y me he puesto unas botas altas y al abrocharme me he ido, así como para atrás y como tengo tanto miedo de que me pase tanto miedo en el cuello o en la espalda pues he apoyado la mano y he empezado a gritar porque Charli estaba abajo. Y, entonces ha venido y me ha dicho ‘¿si te tocase gritarías más? ¿te duele algo? Entonces, me ha vendado y me he metido en el taxi para ir a trabajar y me dice el taxista ‘¿te duele mucho? ¿quieres que te lleve a urgencias?’. Entonces yo me bajo y sé que me he roto algo porque yo no soy una persona quejica y todos me conocéis”, ha comentado.

“Yo aguanto muy bien el dolor y cuando he llegado -hace referencia al hospital- y el traumatólogo y me dice ‘Lydia te has roto el radio’ y me dice ‘duele muchísimo’ y es cuando me ha dicho que no me tienen que operar”, ha finalizado Lydia Lozano. Este desafortunado hecho ha llegado días después de que Belén Esteban se rompiera la tibia y el peroné durante un reto que se realizó en el espacio en el que trabaja. Desde entonces, la de Paracuellos se encuentra alejada del foco mediático y será operada en los próximos días.