De la ‘Fashion Week’ a ‘Mediafest’: ‘Sálvame’ resurge de sus cenizas como nunca antes

No están siendo los mejores momentos para Sálvame. Pese a que el estreno de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva fue todo un éxito, la bajada de las audiencias durante los últimos meses hizo que Telecinco llevara a cabo un baile de sillas con el que acabó prescindiendo de algunos de los pesos pesados del programa, entre los que estaba, por ejemplo, Carlota Corredera. Por esta razón, al espacio de las tardes de la cadena no le quedó más remedio que reinventarse, llevando a cabo una serie de cambios que no han dejado indiferente a nadie.

El primero de ellos mucho tiene que ver con la estética. Sálvame dejó de lado su imagen habitual para apostar por los colores más frescos, con predominio del rosa fucsia y del amarillo de cara al verano. Además, lo más sorprendente fue que David Valldeperas pasó de estar tras las cámaras a estar frente a ellas en virtud de colaborador, aunque lo cierto es que en escasas ocasiones se le ha visto ocupando ese puesto.

Por si fuera poco, en el espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez han llevado a cabo ciertas secciones como la de experimentar pruebas al más puro estilo Supervivientes (con la caída de Belén Esteban incluida), además de otras muy exitosas como la Sálvame Fashion Week. El programa se preparó a conciencia durante muchos días para llevar a cabo su tercera edición de este festival de moda, contando con los diseños de grandes rostros conocidos como Ágatha Ruiz de la Prada e incluso Ana María Aldón.

La noche del 25 de mayo empezó de la peor manera para Chelo García-Cortés, que pese a tener muchas ganas de desfilar con los diseños que se habían creado para ella, sufría una caída por la que se rompía el radio en pleno directo. Pese a ese inconveniente, todo salió aún mejor de lo que se esperaba, alcanzando una gran audiencia y unas muy buenas críticas en redes sociales después de que María Patiño se alzara como la gran ganadora de la gala por su actitud al desfilar. Aún así, la noche dejó momentazos como la imitación de Terelu Campos a Lady Di o la participación de Kiko Matamoros y Anabel Pantoja desde los Cayos Cochinos de Supervivientes.

En un intento por seguir reinventándose, Sálvame ha dado a conocer ahora que tiene entre manos el proyecto Sálvame Mediafest. Este se trata de un festival de música con un sinfín de artistas conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. De hecho, algunos de ellos ya están confirmados, como por ejemplo, David Civera, Raúl, el dúo Amistades Peligrosas, Azúcar Moreno, Ladilla Rusa, Las Ketchup e incluso Hidrogenesse. Un cartel que promete dar muchas alegrías a la audiencia, además de ser la clave perfecta para una remontada en cuanto a share que parece estar cada vez más cerca, haciendo que el programa resurja de sus cenizas y vuelva a coronarse como uno de los más vistos de Telecinco.