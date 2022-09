Baño de masas para Rocío Carrasco y Fidel en ‘su vuelta’ a los escenarios

Fin de semana de emociones para Rocío Carrasco. La madre de Rocío Flores se ha trasladado hasta Valladolid, donde se ha estrenado Rocío Jurado, El Musical. Un viaje exprés en el que Carrasco ha estado acompañada por su marido, Fidel Albiac, y donde se ha dado un baño de multitudes. Y es que muchas personas se han acercado hasta las inmediaciones del teatro para mostrar su apoyo a la hija de la mítica cantante.

Tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac se han mostrado muy atentos y cercanos con todos aquellos que se han querido acercar a saludarles. La pareja se ha deshecho en gestos de cariño con los fans y no ha dudado en dejarse fotografiar con algunos de ellos. Para Rocío Carrasco, la renovación de este espectáculo en recuerdo de su madre ha sido uno de sus proyectos más especiales. Para esta nueva etapa, la hija de la artista ha contado con el apoyo de su gran amiga, Anabel Dueñas.

Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, el musical original ha cambiado de nombre, aunque sigue con la misma idea y argumento que hasta ahora. El espectáculo ha empezado esta nueva etapa en el Teatro Zorrilla de Valladolid, donde ha cosechado un importante resultado. El cartel de la obra presenta una imagen en blanco y negro de Rocío Jurado, mirando hacia el frente.

Las últimas semanas han sido intensas para Rocío Carrasco. Tal como pudo confirmar recientemente este digital, la segunda parte de la docuserie En el nombre de Rocío, se emitirá en los próximos días. Por ahora, Rocío no se ha pronunciado sobre este tema, aunque la expectación es inmensa.

Look ha podido saber en exclusiva que la presentadora de este especial va a ser Sandra Barneda. Una decisión inesperada, aunque no es de extrañar, ya que Rocío mantiene una buena amistad con Rocío Carrasco. Será la vuelta de la presentadora a la pequeña pantalla tras unos meses de ausencia.

Hay que recordar que Rocío Carrasco y Sandra Barneda estrecharon su amistad a raíz de coincidir en el espacio Hable con ellas hace algunos años. Desde entonces mantienen una especial relación, es más, en varias ocasiones, Sandra Barneda no ha dudado en dedicarle más de una dedicatoria a través de las redes, como tras el estreno de la primera docuserie de la hija de Rocío Jurado cuando escribió: “Por supuesto, yo sí te creo. He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas. Aún escribo emocionada y tratando de utilizar las palabras correctas, cuando lo único que tengo son lágrimas y puñales clavados en mi alma”, sentenció la presentadora en su post en su perfil.