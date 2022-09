Rocío Flores entre dos aguas: su postura en el polémico cisma familiar

Después de la tormenta llega la calma. Semanas antes de que terminara el 2021 salía a la luz la inesperada noticia de que Antonio David Flores y Olga Moreno ponían fin a su larga historia de amor. Hecho que llegó tan solo meses después de que la empresaria se proclamara ganadora de Supervivientes. Por aquel entonces, el documental de Rocío Carrasco provocó un tsunami de reacciones, incluso el ex guardia civil fue despedido de Sálvame y todos los programas que formasen parte del holding italiano.

Fue entonces cuando comenzó una de las peores épocas para el padre de Rocío Flores, quien estaba de nuevo recién aterrizado en la televisión tras su paso por Gran Hermano VIP. Después, se dio a conocer que mantenía una relación con Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa.

Aunque tuvieron un pequeño parón en su relación, tomaron la decisión de apostar por su amor y, ahora se encuentran en uno de los mejores momentos del idilio. En medio de esta polémica, se encuentra Rocío Flores, ya que siempre ha mantenido una excelente con Olga Moreno, pero también una gran sintonía con la periodista.

Si bien en un principio parecía que Rocío y Riesco habrían puesto punto final a su relación de amistad, nada más lejos de la realidad. Prueba de ello, son unas imágenes en las que aparecen juntas con Antonio David Flores disfrutando de un concierto en Marbella. Juntos disfrutaron de los hits de uno de los artistas del momento, C.Tangana. Bailaron, cantaron y demostraron tener complicidad en esta velada que ha quedado enmarcada para el recuerdo.

Por otro lado, en el mes de abril, Olga Moreno concedió una entrevista a la revista Semana. Sin embargo, las palabras de Moreno no sentaron del todo bien a Rocío Flores. Fue en El programa de Ana Rosa donde la influencer se pronunció al respecto. “De esta exclusiva me enteré el lunes, pero lleva hecha desde antes del lunes. No me entero del contenido, me entero después a través de una llamada de Olga”, comenzó diciendo.

“Estoy súper decepcionada por la manera en que se ha hecho todo”, admitió. Pese a este episodio, tanto Rocío como Olga siguen manteniendo la misma sintonía. Hace unos días se dejaron ver juntas en la Feria de Málaga. Compartieron risas y confidencias y tampoco faltaron los selfies que más tarde compartieron en sus redes sociales, donde ambas aparecían de lo más sonrientes mirnado al objetivo de la cámara.

De esta manera, Rocío Flores se ha convertido en una pieza fundamental de esta historia a 3 en la que ella ha tenido que tomar una determnación frente a la nueva relación de su padre y su antiguo amor. La nieta de Rocío Jurado ha optado por no posicionarse y mantenerse de una manera neutral para evitar avivar una polémica que sonaba con fuerza meses atrás.