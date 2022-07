El último programa de Sálvame, y concretamente la sección Sandía, ha dejado una triste noticia en el panorama nacional. Esta no es otra que la baja médica de Jorge Javier Vázquez, que pese a haber superado ya el covid, no ha podido desprenderse aún de ciertas secuelas que le impiden llevar a cabo su trabajo con total normalidad. Así lo ha desvelado él mismo a través de una conexión telefónica con el espacio de las tardes de Telecinco, donde sus compañeros le echan ya mucho de menos.

Pese a que pudiera parecer que el coronavirus está ya dando sus últimos coletazos, lo cierto es que todavía hay casos en los que azota muy fuertemente, como le ha ocurrido al de Badalona: “Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar”, comenzaba explicando, con una voz visiblemente afectada por el virus: “Voy a estar completamente recluido y con reposo absoluto de la voz, los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente”, sentenciaba, aunque dejando claro cuál es su estado de salud actual: “Estoy bien, perfectamente”, aunque “las secuelas son la garganta y la voz, no me recupero y es paciencia”, admitía, dejando en el aire su posible baja en la deseada final de Supervivientes, la cual está muy cerca de tener lugar: “No puedo avanzar nada”, zanjaba.

Sea como fuere, y una vez aclarado en vivo y en directo el motivo que le está teniendo alejado de la televisión por completo, el presentador ha hecho uso de sus redes sociales para dar más detalles: “La COVID, esa que no me había llegado hasta ahora, pero me llegó hace unas semanas y llegó fuertecita. Muchos oísteis mi voz: laringitis post COVID. Otras dos semanas fuera de servicio. ¡Nos vemos a la vuelta”, señalaba, probablemente con mucho ánimo y ganas de retomar sus quehaceres laborales tan pronto como sea posible.

Viéndose obligado a ausentarse de los espacios que dirigía, Jorge Javier Vázquez tuvo que ser sustituido en la segunda edición del Sálvame Mediafest, en una gala de Supervivientes por Carlos Sobera y en un Deluxe por María Patiño. No obstante, quiso reunir fuerza para hacer una reaparición el pasado día 6 de julio, cogiendo así el testigo a su compañero Kiko Hernández en el programa de las tardes de Telecinco para confesar algunas minucias sobre cómo había vivido estos días de confinamiento: “Me he quedado pincelín, pincelín (…) Voy a aprovechar para que me vean cómo se me ha quedado el brazo, ¡pues así todo!”, bromeaba, señalándose el bíceps y dejando entrever que estaba encantado con los cambios físicos que había experimentado. No obstante, lo peor vendría con el paso de los días, descubriendo que no todo había sido de color de rosa, y que aún le queda una temporada para volver a estar a punto y en perfectas condiciones como de costumbre.