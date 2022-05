Carlos Sobera protagoniza un ataque de pánico junto a su esposa en pleno directo

Carlos Sobera se ha convertido en uno de los rostros televisivos más queridos a nivel nacional. El comunicador ha mostrado su faceta más personal y divertida a la hora de hacer frente a varios espacios tanto de Telecinco como de Cuatro, entre los que están First Dates, Secret Story e incluso Supervivientes. Es por ello que no dudó un segundo en participar en Los miedos de…, un nuevo programa en el que multitud de famosos tendrán que enfrentarse a sus mayores temores.

En una ocasión tan especial, el presentador ha contado con la compañía de su esposa, Patricia Santamarina, que además de ser su compañera de vida es también su pilar fundamental y en el que se apoya cuando tiene citas tan relevantes como la mencionada. Y es que, fue en este espacio televisivo donde la audiencia pudo conocer, de primera mano, cual es uno de los mayores temores de Carlos. Este no es otro que la sensación que le producen las turbulencias en los aviones, llegando a causarle un ataque de pánico en plena emisión: “Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío, tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado”, explicaba el maestro de ceremonias de la cadena de Fuencarral, dejando entrever que ella es la única persona que consigue paliar sus nervios en situaciones de máxima tensión.

Durante su aparición en el programa en cuestión, Sobera hizo gala del exquisito humor que le caracteriza en un intento por mantener la calma en los momentos previos a la prueba de fuego. De hecho, hizo referencia a Patricia al considerarla un tanto “insolidaria” por reírse del malestar que experimentaba cuando iba a montar a un avión: “Yo lo que te digo es que espero que estés conmigo y no contra mí”, apuntaba el de Baracaldo durante un viaje en coche, provocando la risa de su esposa. No obstante, también aprovechó para hacer hincapié en la importancia que ha cobrado su mujer en su vida cotidiana: “No hay nadie como ella para calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico”, confesaba, visiblemente emocionado.

Un miedo con fecha de inicio

Como era de esperar, el miedo a las turbulencias no es algo innato en la vida de Sobera. El presentador se percató de que su temor a los movimientos bruscos de los aviones, dados por la situación meteorológica o por la velocidad, cuando se disponía a realizar un vuelo en Bilbao con destino a Sevilla el cual se fue complicando a la altura de Guadalajara: “Lo pasé fatal. Me estuvo a punto de dar un infarto”, indicaba. Por esta razón, el programa quiso llevar a cabo una terapia de choque con la que su invitado pudiera conseguir frenar ese miedo a la caída libre, algo que, según su esposa, no soporta: “La caída libre le pone malo malísimo. No es que se maree, es que le da miedo”, señalaba ella, aclarando además que su marido no es un gran seguidor de los parques de atracciones por ese mismo motivo.