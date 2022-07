Boda ‘Sálvame’: todo lo que se sabe de la boda de Kike Calleja y Raquel Abad

Ha llegado el gran día. Kike Calleja y Raquel Abad se convertirán en marido y mujer este viernes 8 de julio. Enlace que llevan preparando desde hace un año, cuando se comprometieron en Puntacana. La pareja se conoció en 2018 gracias a unos amigos en común que les presentaron y después de varios años de amor han sellado su historia ante la atenta mirada de sus casi 200 invitados.

Será en la finca de El Jaral de la Mira, que pertenece a Mario Sandoval donde se festeje el enlace, tal y como revelaron en la revista Lecturas. Un enclave exclusivo, ya que el restaurante de la celebración cuenta con dos estrellas Michelin y se encuentra en un paraje de ensueño en San Lorenzo del Escorial, en Madrid.

Carmen Borrego, ha sido de las primeras invitadas en llegar. Para la especial ocasión, la colaboradora se ha decantado por un vestido amarillo de manga corta fruncida, escote caja en color amarillo. Además, se ha decantado por un elegante recogido. «Kike es como de la familia», ha dicho la hija de María Teresa Campos.

Quien también ha asistido al festejo ha sido Alejandra Rubio, que se ha enfundado en un minivestido negro con detalles de abalorios de colores repartidos por el diseño. Ha acudido acompañada de su pareja, Carlos Agüera y se ha mostrado muy celosa sobre su relación.

Marta López ha apostado por un vestido de corte sirena en color rojo, de escote asimétrico con detalles negros. La televisiva ha mostrado su ilusión por poder formar parte de este día tan especial para la pareja, ya que son amigos desde hace varios años. A la lista de invitados se suman, Alonso Caparrós, Cristina Cifuentes, María LaPiedra y Gustavo y Gustavo González, entre otros. Por el momento, se desconocen los estilismos por los que se han decantado los grandes protagonistas de esta jornada.

Las ausencias al enlace

Hace tan solo unas semanas, Kike Calleja se dejaba ver en el plató de Sálvame. Espacio en el que reveló algunos detalles de su boda, así como algunas de las ausencias. “Chelo no puede venir”, ha explicado el reportero. La periodista sufrió una aparatosa caída durante la Sálvame Fashion Week con tan mala fortuna que se lesionó. Por este motivo, la contertuliana no ha podido asistir. Además, Calleja comentó que “Gema López me ha dicho que no venía, lo ha sentido mucho”. Tampoco ha asistido Miguel Frigenti y el motivo es la escasa relación que tienen. Lo mismo ocurre con Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun.