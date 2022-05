Desde que el hijo de Carmen Borrego se diera el ‘sí, quiero’, el clan Campos no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Al parecer, una serie de declaraciones han vuelto a abrir la brecha entre Alejandra y la colaboradora de Telecinco. Y es que, cuando parecía que sus diferencias se habían logrado solucionar, un nuevo revés ha hecho tambalear su relación familiar.

Todo empezó cuando la influencer dijo en directo en plena boda que creía que Rocío Carrasco sí asistiría a su enlace cuando este se produjera. Una afirmación que días después confirmaba la propia hija de ‘la más grande’ en Telecinco, y que no sentó nada bien a Borrego. “Que se haga de menos a mis hijos me duele en el alma”, expresó la hija de María Teresa Campos entre lágrimas. Al parecer, las declaraciones de la hija de Terelu no habrían sido las más acertadas para su tía, que se ha mostrado molesta con el tratamiento que ha tenido uno de los acontecimientos más importantes para ella del año.

Ahora, en medio de todo el revuelo, Alejandra ha dado un paso al frente para intentar aclarar la situación y poner los puntos sobre las íes. “Pienso que le sentó muy mal lo que yo dije, aunque conociéndome no lo entiendo y menos cuando todo el mundo se dio cuenta que mi intención no fue mala en ningún momento”, ha comenzado relatando en Viva la vida. Tras las palabras de Carmen sobre que su sobrina era “infantil”, esta ha reaccionado desmintiendo su punto de vista: “Yo infantil no soy. Lo que sí es que hay veces que soy muy brusca hablando o soy demasiado sincera. Digo lo que pienso, igual muchas veces me tendría que callar, pero infantil no creo que sea la palabra”. Y es que, al parecer, la relación sobrina-tía no está siendo la mejor en estos momentos en los que el clan Campos ha vuelto a ser el centro de atención.

Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos no se arrepiente de sus palabras y considera que las dijo sin ninguna maldad, sin llegar a entender la polémica que se ha formado en torno a ella. “No me arrepiento de nada porque yo sé cómo lo he dicho. No lo he dicho con maldad ni para hacer daño a nadie y he dicho lo que pensaba. Si se ha malinterpretado ahí no entro yo”, ha zanjado contundente. Además, considera que sus declaraciones se han utilizado en la prensa del corazón para crear una nueva guerra familiar: “Yo creo que de repente ha pasado el tema de ser una cosa a ir en contra de lo que yo he dicho y luego en contra de Rocio”. Pese a todo, no ha dudado en escribir a su tía tras ver sus lágrimas en el plató: “Le puse un mensaje y le dije que yo no quería problemas. Que no iba a entrar en esto ni mucho menos y que, por mi parte, se olvidara”. Asimismo, Borrego no tardó en contestarla, defendiéndose de que ella no había pronunciado palabra sobre su sobrina. “Me dijo que ella no había dicho nada y yo le dije: ‘bueno, paso del tema’. No voy a entrar a darle más juego. No sé si el fin era que hubiera otra guerra entre las dos, pero por mi parte no la va a haber”, ha sentenciado, dejando claro que esto no supone ninguna brecha en su familia y que no piensa alimentar más la polémica que se ha creado en torno a su clan familiar.

Para finalizar, la influencer ha querido zanjar de una vez por todas el asunto: “No sé si lo ha entendido, pero no voy a hablar mas del tema con ella, porque es algo que me parece absurdo”. De igual forma, Alejandra Rubio no entiende cómo su tía se ha escandalizado con sus palabras, pues según ha relatado, su tía sabe perfectamente cómo es. “Cuando he pensado algo lo he dicho y yo no he dicho nada malo”, ha sentenciado. Y es que, aunque su relación ya no es la de antes y entre las dos sigue habiendo diferencias muy notables, eso no va a suponer un nuevo distanciamiento y mucho menos una guerra familiar.