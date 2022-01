La reconciliación de las Campos probablemente haya sido uno de los temas más mediáticos de los últimos días. El panorama nacional al completo estaba expectante sobre cómo vivirían la Navidad Terelu y Carmen Borrego tras los continuos roces vividos en los platós de televisión, pero para sorpresa de todos, el acercamiento entre ambas habría tenido lugar durante el día de Año Nuevo y se habría prolongado hasta el día de Reyes.

Todo parecía ir viento en popa con la entrada del 2022 entre las Campos. Las hijas de María Teresa estaban dispuestas a dar su brazo a torcer para tender puentes y volver a construir la amistad que tenían hacía unos meses, aunque había una tercera en discordia: Alejandra Rubio. El rifirrafe entre la influencer y su tía probablemente fue el que hizo que todo estallara por los aires, motivo por el que la joven aún no parece estar muy segura de que todo lo ocurrido haya quedado zanjado. Así lo ha explicado ella misma en su última aparición en Viva la vida, donde ha tenido oportunidad de explicar cómo han sido los últimos encuentros entre la familia Campos, y es que tanto ella como su tía llevaban distanciadas 206 días hasta que tuvo lugar la famosa comida de Reyes.

En un intento por hacer creer que habían enterrado el hacha de guerra, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego hicieron pública una imagen en Instagram en la que ambas aparecen junto Alejandra en una actitud de lo más divertida. Pero aún así, la hija de Alejandro Rubio no parece estar muy convencida de la instantánea y fue por ello por lo que se abstuvo de compartirla: “No la colgué porque pienso que las cosas no se hacen así”, explicaba bajo la atenta mirada de Emma García. “Hay que hablar. Yo estoy genial con Carmen, pero hay que hablar muchas cosas todavía. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada”, confesaba la pequeña del clan. Y es que aunque parece que a día de hoy la situación está mejor que nunca en la familia, existe una sensación de que “no ha pasado nada” un tanto misteriosa: “Eso es bueno y no. Yo pienso que hay que hablar las cosas y que no hay que dejarlo pasar… Si hacemos como si no hubiera pasado, todo sale al final”, reflexionó la joven.

No obstante, Alejandra tiene claro que no quiere dejar pasar la oportunidad de aclarar sus diferencias con su tía para llegar a un acuerdo lo antes posible: “Tenemos que quedar un día a solas, sin que haya gente externa. Primero dejaré que hablen ellas y luego ya entraré yo en la conversación”, finalizaba la hija de Terelu. Aún así, al echar la vista atrás la colaboradora siente parte de “culpa” por haber hecho que el conflicto pase al ámbito televisivo y ha protagonizado una sanadora autocrítica: “Mi mayor error ha sido destapar esto. No tendría que haberlo hecho nunca. Creo que me equivoqué al decir que no teníamos la misma relación desde hacía tiempo. Eso hizo que la gente hablara mucho y creo que eso ha sido el mayor problema”, intuía.