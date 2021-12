El 2021 no ha sido uno de los mejores años dentro del clan Campos. Pese a estar inmersas en plena guerra familiar, Terelu, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han tenido que hacer de tripas corazón y apoyar a la matriarca, María Teresa, que habría vivido sus meses más convulsos con un notable cambio físico a sus espaldas y una mudanza recién concluida. Teniendo en cuenta que han sido varias las polémicas en las que han estado envueltas, ya resulta complicado localizar el motivo por el que empezó la disputa. Por ello, hacemos un repaso cronológico del 2021 para conocer la evolución de la relación entre las integrantes de una de las familias más mediáticas del panorama nacional.

Fue hace casi dos años cuando Alejandra Rubio se coronó como uno de los fichajes estrella la Viva la vida. Pese a su escasa trayectoria televisiva, la hija de Terelu Campos se convertía en colaboradora del programa de fines de semana de Telecinco, compartiendo así profesión con su tía, Carmen Borrego. Aunque a priori parecía que la sobrina iba a ser un apoyo, resultó ser todo lo contrario para la hija menor de María Teresa, haciendo que la relación entre ambas saltara por los aires en vivo y en directo.

Lejos de aliviarse tensiones con el paso de las semanas, la batalla entre ambas colaboradoras se avivó hasta tal punto de hacer que a Terelu Campos no le quedara más remedio que posicionarse. La primogénita de María Teresa ha defendido en todas y cada una de sus apariciones públicas a su hija, haciendo que su hermana se sintiera un tanto “apartada” de la familia Campos. No obstante, la actitud de Terelu siempre fue conciliadora con el objetivo de preservar la unidad familiar. Tanto es así, que la ex de Alejandro Rubio intentó acercar posturas hace tan solo unas semanas con motivo del cumpleaños de Belén Esteban. Aunque el saludo entre Alejandra y Carmen fue cordial, Terelu sí que compartió unas palabras con su hermana en las que parecía que el enfado entre ambas se iba apaciguando por momentos.

Pero la realidad nada tenía que ver con las apariencias. Este acercamiento quedó en el olvido cuando Borrego se sometió al polígrafo en Sábado Deluxe. Carmen no tuvo reparo en responder a las preguntas de Conchita, muchas de ellas referidas a su sobrina y en las que quedó reflejada su enemistad al asegurar que la influencer es “poco constante en sus estudios”. Unas palabras que no gustaron nada a Terelu, que días después aprovechó su aparición en Viva la vida para lanzar un dardo a su hermana y reafirmarse en su postura favorable a Alejandra.

Entre tanto se encuentra María Teresa Campos, que un poco más alejada que de costumbre del foco mediático decidió centrarse plenamente en su mudanza. La presentadora consiguió vender su mansión en Molino de la Hoz tras varios intentos, pudiendo así mover su residencia habitual a un piso en una urbanización de Aravaca y dispuesta a pasar la Navidad en compañía de sus hijas y nietas pese a la tormenta.