La noticia del nuevo hijo que esperan María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha copado la actualidad de la crónica social. No es para menos puesto que ha sido a todas luces inesperado. Nada más conocerse el bombazo, una de las reacciones más esperadas era la de Belén Esteban. La expectación generada era grande y la colaboradora no ha defraudado. Primero se mostró tibia ante las cámaras de la prensa, pero ya en Sálvame dio rienda suelta a su dialéctica.

Belén Esteban manda un mensaje en directo a María José Campanario y Jesulín https://t.co/yV3WdIzLR2 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 8, 2021

Ha sido este pasado miércoles cuando la de Paracuellos se ha sentado en el plató de Telecinco para dar su abierta opinión al respecto. En principio tiende puentes y se muestra conciliadora: María José, Jesús, a toda la familia, hemos podido tener historias hace muchos años y cosas que no estoy de acuerdo ni vosotros estaréis de acuerdo conmigo. «Os doy la enhorabuena, os lo digo de corazón. Espero que María José Campanario tenga un embarazo muy bueno y lo lleve bien con su enfermedad. Pero no voy a hablar más del embarazo por mi prioridad. Con ellos he tenido mil quinientos problemas, pero un bebé es un momento de felicidad», comenzó diciendo.

De las palabras de Belén Esteban se destilaba cierto aroma a decepción con el padre de su hija, pero no quería atacarlo frontalmente: «Me duelen cosas pero no las voy a decir. No quiero que la mecha se me encienda para no salir ardiendo, porque no me merece la pena. Cada uno sabe cómo lo hace y cómo lo hace». Comprende perfectamente que tanto Campanario como Jesús Janeiro estén «como locos de contentos» y dice que aunque le «han ofrecido hacer cosas» no va a protagonizar ninguna exclusiva porque «no es su tema». La colaboradora cuenta que ya no es «la que era antes» y que ante su prioridad en la vida no hay nada ni nadie «ni dinero que lo pague».

La advertencia de Belén Esteban

Su alegría contraste con un gran enfado por algo que no le ha gustado nada dentro del anuncio de embarazo de María José Campanario. Y es que en una de las fotografías de la exclusiva que el matrimonio dio en Hola! aparecía la hija que Belén Esteban comparte con Jesulín. Esto es algo que no va a consentir ya que hace tiempo que dejó claro que Andrea Janeiro iba a crecer completamente apartada de los medios de comunicación y lanza una seria advertencia: «Habrá consecuencias».

El embarazo en Ambiciones ha despertado el viejo debate acerca de una nueva maternidad de Belén junto a su novio, algo que no parece cercano. La colaboradora ha opinado sobre el asunto: «Tengo 48 años, soy diabética, y es una enfermedad que no es fácil. A veces pienso qué ilusión y otras veces que tengo miedo. Si viene, bienvenido sea, yo me alegraría pero es verdad que a veces pienso que sí y otras que no…». Además, reconoció que no terminaba de ponerse de acuerdo con Miguel Marcos ya que él ya es padre: «Cuando éramos novios él no quería ser padre y yo sí… Es lo que hay», zanjó Belén Esteban.